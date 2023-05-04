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Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены
Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены
Российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T15:11
2023-05-04T15:12
артемовск
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и в районе Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад вооруженных сил Украины.Подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают пресекать попытки противника контратаковать с флангов, добавили в ведомстве. В данном районе за прошедшие сутки авиация совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия группировки "Юг" выполнила 57 огневых задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУБолее 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230502/boi-v-artemovske-i-na-donetskom-napravlenii--vsu-poteryali-290-soldat-1128486481.html
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артемовск, сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены

Минобороны: штурмовые отряды России за сутки овладели двумя кварталами в Артемовске

15:11 04.05.2023 (обновлено: 15:12 04.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовска", – говорится в сообщении.
Авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и в районе Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад вооруженных сил Украины.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 16:14
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
Подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают пресекать попытки противника контратаковать с флангов, добавили в ведомстве. В данном районе за прошедшие сутки авиация совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия группировки "Юг" выполнила 57 огневых задач.
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