https://crimea.ria.ru/20230504/situatsiya-v-artemovske-zanyaty-novye-kvartaly-popytki-kontratak-presecheny-1128534502.html

Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены

Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены

Российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T15:11

2023-05-04T15:11

2023-05-04T15:12

артемовск

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128486245_0:58:2799:1632_1920x0_80_0_0_c1b3b3fc050d058236cfa61a45fe5ce0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и в районе Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад вооруженных сил Украины.Подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают пресекать попытки противника контратаковать с флангов, добавили в ведомстве. В данном районе за прошедшие сутки авиация совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия группировки "Юг" выполнила 57 огневых задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУБолее 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230502/boi-v-artemovske-i-na-donetskom-napravlenii--vsu-poteryali-290-soldat-1128486481.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемовск, сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)