https://crimea.ria.ru/20230504/bolee-600-za-sutki-v-minoborony-ozvuchilo-poteri-vsu-1128535543.html

Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ

Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T15:52

2023-05-04T15:52

2023-05-04T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ.Купянск и Красный Лиман"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б".Донецкое направлениеОбщие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили более 255 военнослужащих, а также 11 единиц техники.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" противник потерял до 30 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбитаПочти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230504/situatsiya-v-artemovske-zanyaty-novye-kvartaly-popytki-kontratak-presecheny-1128534502.html

https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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