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Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ
Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T15:52
2023-05-04T15:52
сво
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ.Купянск и Красный Лиман"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б".Донецкое направлениеОбщие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили более 255 военнослужащих, а также 11 единиц техники.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" противник потерял до 30 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбитаПочти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков и 40 единиц техники

15:52 04.05.2023
 
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Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ.

Купянск и Красный Лиман

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б".
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Донецкое направление

Общие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили более 255 военнослужащих, а также 11 единиц техники.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - уточнили в Минобороны.
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Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронт

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" противник потерял до 30 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б.
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