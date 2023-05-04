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Аксенов наградил крымских бойцов на передовой - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Аксенов наградил крымских бойцов на передовой
Аксенов наградил крымских бойцов на передовой - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Аксенов наградил крымских бойцов на передовой
Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне проведения спецоперации на Украине. Он передал крымским бойцам награду и необходимое военное... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T19:50
2023-05-04T19:50
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне проведения спецоперации на Украине. Он передал крымским бойцам награду и необходимое военное снаряжение. Об этом сообщается на его официальном канале в Telegram.Руководитель региона поздравил бойцов с приближающимся праздником и вручил им государственные награды. Обошлось без торжеств – награждение проходило под бой артиллерии.Кроме того, военнослужащим из Крыма передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование."У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость!" - заверил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОПочти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан
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сергей аксенов, сво, армия и флот, день победы, безопасность республики крым и севастополя, новости, безопасность, россия, крым
Аксенов наградил крымских бойцов на передовой

Аксенов в зоне проведения спецоперации наградил бойцов из Крыма и передал снаряжение

19:50 04.05.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне проведения спецоперации на Украине. Он передал крымским бойцам награду и необходимое военное снаряжение. Об этом сообщается на его официальном канале в Telegram.
Руководитель региона поздравил бойцов с приближающимся праздником и вручил им государственные награды. Обошлось без торжеств – награждение проходило под бой артиллерии.
"Передали награды нашим крымским подразделениям. С учетом высокой активности артиллерии, людей не собираем сегодня в одном месте", - пояснил Аксенов.
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15 апреля, 08:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Кроме того, военнослужащим из Крыма передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование.
"У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость!" - заверил глава Крыма.
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Сергей АксеновСВОАрмия и флотДень ПобедыБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиБезопасностьРоссияКрым
 
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