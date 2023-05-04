https://crimea.ria.ru/20230504/aksenov-nagradil-krymskikh-boytsov-na-peredovoy-1128542771.html

Аксенов наградил крымских бойцов на передовой

Аксенов наградил крымских бойцов на передовой - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Аксенов наградил крымских бойцов на передовой

Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне проведения спецоперации на Украине. Он передал крымским бойцам награду и необходимое военное... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T19:50

2023-05-04T19:50

2023-05-04T19:50

сергей аксенов

сво

армия и флот

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне проведения спецоперации на Украине. Он передал крымским бойцам награду и необходимое военное снаряжение. Об этом сообщается на его официальном канале в Telegram.Руководитель региона поздравил бойцов с приближающимся праздником и вручил им государственные награды. Обошлось без торжеств – награждение проходило под бой артиллерии.Кроме того, военнослужащим из Крыма передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование."У ребят все нормально, боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта. Они – наша гордость!" - заверил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОПочти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан

https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, сво, армия и флот, день победы, безопасность республики крым и севастополя, новости, безопасность, россия, крым