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Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T16:43
2023-05-15T16:44
луганск
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
происшествия
общество
новости
игорь корнет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.ЧП произошло в центре Луганска в понедельник днем. По предварительным данным, это был подрыв. После происшествия Пасечник сообщил о том, что есть пострадавшие, однако их количество не уточнялось.Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.Как сообщалось, Луганск в понедельник утром подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет. Через несколько часов украинские войска нанесли второй удар.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Луганска прогремел мощный взрывВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
https://crimea.ria.ru/20230512/shestero-detey-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-luganska-1128700586.html
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луганск, леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, общество, новости, игорь корнет
Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске

Пасечник: при взрыве в Луганске ранены 7 человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Корнет

16:43 15.05.2023 (обновлено: 16:44 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел ЛНР генерал-майор Игорь Корнет
Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор Игорь Корнет - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
ЧП произошло в центре Луганска в понедельник днем. По предварительным данным, это был подрыв. После происшествия Пасечник сообщил о том, что есть пострадавшие, однако их количество не уточнялось.
"В результате взрыва в центре Луганска пострадало семь человек. Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики", - написал он в своем Telegram-канале.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 23:28
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Как сообщалось, Луганск в понедельник утром подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет. Через несколько часов украинские войска нанесли второй удар.
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ЛуганскЛеонид ПасечникВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииПроисшествияОбществоНовостиИгорь Корнет
 
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