https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html

Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске

Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске

Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T16:43

2023-05-15T16:43

2023-05-15T16:44

луганск

леонид пасечник

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

происшествия

общество

новости

игорь корнет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.ЧП произошло в центре Луганска в понедельник днем. По предварительным данным, это был подрыв. После происшествия Пасечник сообщил о том, что есть пострадавшие, однако их количество не уточнялось.Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.Как сообщалось, Луганск в понедельник утром подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет. Через несколько часов украинские войска нанесли второй удар.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Луганска прогремел мощный взрывВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты

https://crimea.ria.ru/20230512/shestero-detey-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-luganska-1128700586.html

луганск

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, общество, новости, игорь корнет