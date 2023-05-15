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В центре Луганска прогремел мощный взрыв

В центре Луганска прогремел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В центре Луганска прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T14:21

2023-05-15T14:21

2023-05-15T14:32

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и профильных служб. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется.По информации общественной палаты ЛНР, взрыв произошел вблизи государственной телерадиокомпании. Сейчас место ЧП оцеплено.Ранее сообщалось, что Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВзрыв прогремел в Мелитополе

https://crimea.ria.ru/20230512/shestero-detey-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-luganska-1128700586.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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