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В центре Луганска прогремел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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В центре Луганска прогремел мощный взрыв
В центре Луганска прогремел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В центре Луганска прогремел мощный взрыв
Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:21
2023-05-15T14:32
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и профильных служб. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется.По информации общественной палаты ЛНР, взрыв произошел вблизи государственной телерадиокомпании. Сейчас место ЧП оцеплено.Ранее сообщалось, что Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВзрыв прогремел в Мелитополе
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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, новости, новые регионы россии, общество, леонид пасечник
В центре Луганска прогремел мощный взрыв

Пасечник: взрыв прогремел в центре Луганска, есть пострадавшие

14:21 15.05.2023 (обновлено: 14:32 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным – подрыв", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и профильных служб. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется.
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 23:28
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
По информации общественной палаты ЛНР, взрыв произошел вблизи государственной телерадиокомпании. Сейчас место ЧП оцеплено.
Ранее сообщалось, что Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияНовостиНовые регионы РоссииОбществоЛеонид Пасечник
 
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