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В центре Луганска прогремел мощный взрыв
В центре Луганска прогремел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В центре Луганска прогремел мощный взрыв
Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:21
2023-05-15T14:21
2023-05-15T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в центре Луганска в понедельник днем, по предварительным данным, это был подрыв. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и профильных служб. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется.По информации общественной палаты ЛНР, взрыв произошел вблизи государственной телерадиокомпании. Сейчас место ЧП оцеплено.Ранее сообщалось, что Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВзрыв прогремел в Мелитополе
https://crimea.ria.ru/20230512/shestero-detey-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-luganska-1128700586.html
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В центре Луганска прогремел мощный взрыв
Пасечник: взрыв прогремел в центре Луганска, есть пострадавшие
14:21 15.05.2023 (обновлено: 14:32 15.05.2023)