https://crimea.ria.ru/20230512/vzryv-progremel-v-melitopole-1128677496.html

Взрыв прогремел в Мелитополе

Взрыв прогремел в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Взрыв прогремел в Мелитополе

Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в пятницу утром, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T09:09

2023-05-12T09:09

2023-05-12T09:11

мелитополь

запорожская область

происшествия

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в пятницу утром, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в администрации города.Инцидент произошел около 7 утра на улице Шмидта.Пострадавших от взрыва нет. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.Как сообщалось, в конце апреля в Мелитополе у подъезда жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. Сотрудники ФСБ оперативно задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы – одного украинца и двоих россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеУстановлены личности еще двоих причастных к терактам в Бердянске

https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, безопасность