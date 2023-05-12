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Взрыв прогремел в Мелитополе
Взрыв прогремел в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Взрыв прогремел в Мелитополе
Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в пятницу утром, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T09:09
2023-05-12T09:09
2023-05-12T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в пятницу утром, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в администрации города.Инцидент произошел около 7 утра на улице Шмидта.Пострадавших от взрыва нет. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.Как сообщалось, в конце апреля в Мелитополе у подъезда жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. Сотрудники ФСБ оперативно задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы – одного украинца и двоих россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеУстановлены личности еще двоих причастных к терактам в Бердянске
https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html
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мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, безопасность
Взрыв прогремел в Мелитополе
В Мелитополе в пятницу утром прогремел взрыв - пострадавших нет
09:09 12.05.2023 (обновлено: 09:11 12.05.2023)