Рейтинг@Mail.ru
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230608/chislo-gospitalizirovannykh-posle-chs-na-kakhovskoy-ges-rastet-1129268046.html
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60 человек, пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора Херсонской области Татьяну... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T16:35
2023-06-08T17:10
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49899/88/498998803_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_27f011f8cc4bf0e91f2c9373927b1858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60 человек, пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора Херсонской области Татьяну Кузьмич.Ранее сообщалось, что после ЧП в больницы госпитализированы с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями 41 человек, пятеро мирных жителей утонули. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. В среду он опустился на 60 см и к утру четверга – еще на метр. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС - 667 человек и 219 единиц техники. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеВыплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиМинная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
https://crimea.ria.ru/20230608/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-punkta-evakuatsii-v-khersonskoy-oblasti-1129264626.html
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49899/88/498998803_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_805e489fbdd1656d550c629dcb76ce56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, новости, общество
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет

Власти области: после разрушения Каховской ГЭС в больницы попали 60 человек

16:35 08.06.2023 (обновлено: 17:10 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Яков АндреевОбластная клиническая больница (ОКБ)
Областная клиническая больница (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60 человек, пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора Херсонской области Татьяну Кузьмич.
"Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане", - цитирует ресурс вице-губернатора.
Ранее сообщалось, что после ЧП в больницы госпитализированы с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями 41 человек, пятеро мирных жителей утонули.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.
Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. В среду он опустился на 60 см и к утру четверга – еще на метр. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.
В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.
Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС - 667 человек и 219 единиц техники. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.
На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди
Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
Боевики ВСУ обстреляли пункт эвакуации людей из Голой Пристани
14:01
Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСНовая КаховкаХерсонская областьНовые регионы РоссииПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07В Севастополе впервые выступит театр театр армии России 3:47
18:42Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водой
18:39Российские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высоте
18:23Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
18:11Специалисты фиксируют обмеление Северо-Крымского канала
17:32Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
17:05Боевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине
16:53ДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина
16:41Шойгу назвал потери ВСУ за сутки
16:35Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
15:46Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
15:42Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
15:18ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
14:57В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке
14:01Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
13:56Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
13:51Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди
13:42Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
13:37Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
13:29Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
Лента новостейМолния