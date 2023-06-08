https://crimea.ria.ru/20230608/chislo-gospitalizirovannykh-posle-chs-na-kakhovskoy-ges-rastet-1129268046.html
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60 человек, пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора Херсонской области Татьяну... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T16:35
2023-06-08T16:35
2023-06-08T17:10
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60 человек, пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора Херсонской области Татьяну Кузьмич.Ранее сообщалось, что после ЧП в больницы госпитализированы с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями 41 человек, пятеро мирных жителей утонули. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. В среду он опустился на 60 см и к утру четверга – еще на метр. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС - 667 человек и 219 единиц техники. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеВыплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиМинная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
https://crimea.ria.ru/20230608/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-punkta-evakuatsii-v-khersonskoy-oblasti-1129264626.html
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, новости, общество
Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
Власти области: после разрушения Каховской ГЭС в больницы попали 60 человек
16:35 08.06.2023 (обновлено: 17:10 08.06.2023)