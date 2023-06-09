Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России
Хуснуллин: для обеспечения водой новых регионов используют опыт Крыма
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Что касается водообеспечения других населенных пунктов в новых субъектах, то будем использовать опыт Крыма: просчитывать, где можно увеличить запасы воды за счет подземных источников и так далее. Без воды никого не оставим", - цитирует Хуснуллина его пресс-служба.
В Херсонской области после разрушение Каховской ГЭС активно решается вопрос обеспечения населения питьевой водой. Так, глава Чаплынского района Александр Хлюстов рассказал, что на данный момент в регионе пока все нормально с водоснабжением, нет подъема внутренних вод и изменения качества воды. Тем не менее, в районе сформирован резерв как питьевой, так и технической воды.
По информации главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин проводятся ежедневно. По химическим и бактериологическим показателям вода может употребляться для питья.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.
В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
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