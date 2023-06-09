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Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России
Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России
Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:30
2023-06-09T12:30
марат хуснуллин
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новые регионы россии
новости
водоснабжение
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Херсонской области после разрушение Каховской ГЭС активно решается вопрос обеспечения населения питьевой водой. Так, глава Чаплынского района Александр Хлюстов рассказал, что на данный момент в регионе пока все нормально с водоснабжением, нет подъема внутренних вод и изменения качества воды. Тем не менее, в районе сформирован резерв как питьевой, так и технической воды.По информации главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин проводятся ежедневно. По химическим и бактериологическим показателям вода может употребляться для питья.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовРоспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСНа сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин
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новые регионы россии
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марат хуснуллин, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новые регионы россии, новости, водоснабжение, херсонская область
Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России

Хуснуллин: для обеспечения водой новых регионов используют опыт Крыма

12:30 09.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Что касается водообеспечения других населенных пунктов в новых субъектах, то будем использовать опыт Крыма: просчитывать, где можно увеличить запасы воды за счет подземных источников и так далее. Без воды никого не оставим", - цитирует Хуснуллина его пресс-служба.
В Херсонской области после разрушение Каховской ГЭС активно решается вопрос обеспечения населения питьевой водой. Так, глава Чаплынского района Александр Хлюстов рассказал, что на данный момент в регионе пока все нормально с водоснабжением, нет подъема внутренних вод и изменения качества воды. Тем не менее, в районе сформирован резерв как питьевой, так и технической воды.
По информации главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин проводятся ежедневно. По химическим и бактериологическим показателям вода может употребляться для питья.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.
В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
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Марат ХуснуллинРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСНовые регионы РоссииНовостиВодоснабжениеХерсонская область
 
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