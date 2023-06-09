https://crimea.ria.ru/20230609/opyt-kryma-primenyat-dlya-obespecheniya-vodoy-novykh-regionov-rossii-1129283366.html

Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России

Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России

Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T12:30

2023-06-09T12:30

2023-06-09T12:30

марат хуснуллин

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новые регионы россии

новости

водоснабжение

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118962212_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_4a907cbad741d441f20d11e7e7ec6bb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Для обеспечения новых регионов РФ водой используют опыт Крыма, запасы будут увеличивать в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Херсонской области после разрушение Каховской ГЭС активно решается вопрос обеспечения населения питьевой водой. Так, глава Чаплынского района Александр Хлюстов рассказал, что на данный момент в регионе пока все нормально с водоснабжением, нет подъема внутренних вод и изменения качества воды. Тем не менее, в районе сформирован резерв как питьевой, так и технической воды.По информации главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин проводятся ежедневно. По химическим и бактериологическим показателям вода может употребляться для питья.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров.В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС - варварской акцией Киева, произведенной с подачи западных кураторов.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовРоспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСНа сколько хватит запасов воды в Крыму - Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новые регионы россии, новости, водоснабжение, херсонская область