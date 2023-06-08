Из Крыма в Херсонскую область выехал гуманитарный конвой
Аксенов: для эвакуированных из зоны подтопления Крым отправил вещи, лекарства и продукты
10:16 08.06.2023 (обновлено: 10:18 08.06.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Гуманитарный груз из Крыма направили пострадавшим в результате подтоплений в Херсонскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Для людей собрали вещи первой необходимости, а также лекарства и продукты питания.
"Сегодня отправили гуманитарный груз в пункты временного размещения на территории Херсонской области", – написал в своем Telegram-канале Аксенов. И добавил, что Крым и дальше будет оказывать Херсонской области всю необходимую помощь.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
1 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
2 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
3 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Гуманитарный груз из Крыма отправили для пострадавших от наводнения территорий Херсонской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Во вторник, 6 июня, крымский Главк МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей, специализированную технику и плавсредства в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым: