https://crimea.ria.ru/20230608/iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-vyekhal-gumanitarnyy-konvoy-1129257694.html

Из Крыма в Херсонскую область выехал гуманитарный конвой

Из Крыма в Херсонскую область выехал гуманитарный конвой - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Из Крыма в Херсонскую область выехал гуманитарный конвой

Гуманитарный груз из Крыма направили пострадавшим в результате подтоплений в Херсонскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T10:16

2023-06-08T10:16

2023-06-08T10:18

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сергей аксенов

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новые регионы россии

разрушение каховской гэс

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Гуманитарный груз из Крыма направили пострадавшим в результате подтоплений в Херсонскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Для людей собрали вещи первой необходимости, а также лекарства и продукты питания.Во вторник, 6 июня, крымский Главк МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей, специализированную технику и плавсредства в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода уходит: ситуация в Новой КаховкеВ Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

https://crimea.ria.ru/20230607/nashi-doma-smylo-kak-voennye-pomogli-spastis-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1129247259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, херсонская область, новые регионы россии, разрушение каховской гэс, новости крыма, общество