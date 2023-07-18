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Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, по факту массового отравления... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:24
2023-07-18T17:24
туапсе
массовое отравление
отравление
кубань
происшествия
черное море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, по факту массового отравления прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.По данным ведомства, группа из 21 подростка прибыла на базу отдыха в сопровождении тренера. В один из дней они, вопреки запрету на купание в регионе, пошли плавать в море, после чего половина детей почувствовала недомогание."После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось. У них появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медучреждение, где им оказана помощь", - отметили в прокуратуре.Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, ход проверки находится на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – РоспотребнадзорВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейКак помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
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4.7
96
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туапсе, массовое отравление, отравление, кубань, происшествия, черное море, общество
Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море

Прокуратура Кубани: 12 детей госпитализированы после купания в Черном море в Туапсе

17:24 18.07.2023
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, по факту массового отравления прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
"Прокуратурой края организована проверка по факту отравления 12 несовершеннолетних детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха "Парус", расположенную в Туапсинском районе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, группа из 21 подростка прибыла на базу отдыха в сопровождении тренера. В один из дней они, вопреки запрету на купание в регионе, пошли плавать в море, после чего половина детей почувствовала недомогание.
"После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось. У них появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медучреждение, где им оказана помощь", - отметили в прокуратуре.
Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, ход проверки находится на контроле прокуратуры.
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ТуапсеМассовое отравлениеОтравлениеКубаньПроисшествияЧерное мореОбщество
 
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