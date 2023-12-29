https://crimea.ria.ru/20231229/vsu-ne-sbili-ni-odnoy-rossiyskoy-rakety-kh-22-s-nachala-spetsoperatsii-1133898800.html

ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации

ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2023

ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации

ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции. Об этом заявил Советник командования воздушных... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T15:11

2023-12-29T15:11

2023-12-29T15:11

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юрий игнат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции. Об этом заявил Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат, пишет РИА Новости.По его словам, ВС РФ с начала спецоперации применили более 300 Х-22, кроме того российская армия располагает модернизированной версией этой ракеты – Х-32. Для отражения таких ударов Киеву нужны системы ПВО Patriot.На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, они были размещены только вокруг украинской столицы, заявлял ранее президент страны Владимир Зеленский. Он также подчеркивал, что хотел бы получить больше систем ПВО, которые нужны киевскому режиму в других регионах, в частности, в Херсоне и Одессе. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot – слишком дорогостоящее оружие, которое Киев больше не получит. Жалобы на их дефицит не помогут, поскольку провалы Зеленского и так слишком дорого обошлись его американским хозяевам. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУкраина арендует ПВО у других стран на период холодовКиев объяснил установку систем ПВО у жилых домов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), юрий игнат