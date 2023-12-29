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ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации
ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2023
ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации
ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции. Об этом заявил Советник командования воздушных... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T15:11
2023-12-29T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции. Об этом заявил Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат, пишет РИА Новости.По его словам, ВС РФ с начала спецоперации применили более 300 Х-22, кроме того российская армия располагает модернизированной версией этой ракеты – Х-32. Для отражения таких ударов Киеву нужны системы ПВО Patriot.На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, они были размещены только вокруг украинской столицы, заявлял ранее президент страны Владимир Зеленский. Он также подчеркивал, что хотел бы получить больше систем ПВО, которые нужны киевскому режиму в других регионах, в частности, в Херсоне и Одессе. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot – слишком дорогостоящее оружие, которое Киев больше не получит. Жалобы на их дефицит не помогут, поскольку провалы Зеленского и так слишком дорого обошлись его американским хозяевам. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУкраина арендует ПВО у других стран на период холодовКиев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
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РИА Новости Крым
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новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), юрий игнат
ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации

ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22

15:11 29.12.2023
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ не смогли сбить ни одной из трехсот российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции. Об этом заявил Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства", – пояснил Игнат причину неудач ВСУ в эфире украинского телеканала.

По его словам, ВС РФ с начала спецоперации применили более 300 Х-22, кроме того российская армия располагает модернизированной версией этой ракеты – Х-32. Для отражения таких ударов Киеву нужны системы ПВО Patriot.
На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.
На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, они были размещены только вокруг украинской столицы, заявлял ранее президент страны Владимир Зеленский. Он также подчеркивал, что хотел бы получить больше систем ПВО, которые нужны киевскому режиму в других регионах, в частности, в Херсоне и Одессе. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot – слишком дорогостоящее оружие, которое Киев больше не получит. Жалобы на их дефицит не помогут, поскольку провалы Зеленского и так слишком дорого обошлись его американским хозяевам.
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