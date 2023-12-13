https://crimea.ria.ru/20231213/kolyadki-po-zelenski-pochem-zrk-patriot-dlya-kieva-i-pochemu-ikh-ne-budet-1133519249.html

Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет

Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot - слишком дорогостоящее оружие, которое Киев больше не получит. Жалобы на их дефицит не помогут, поскольку... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T19:53

2023-12-13T19:53

2023-12-13T19:53

александр хроленко

эксклюзивы риа новости крым

мнения

patriot (зенитный ракетный комплекс)

украина

сша

поставки западного оружия украине

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot - слишком дорогостоящее оружие, которое Киев больше не получит. Жалобы на их дефицит не помогут, поскольку провалы Зеленского и так слишком дорого обошлись его американским хозяевам. При этом Patriot все равно ничего бы не изменили, поскольку эффективность этой системы слишком преувеличена. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, они были размещены только вокруг украинской столицы, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Politico. Он также подчеркнул, что хотел бы получить больше систем ПВО, которые нужны киевскому режиму в других регионах, в частности, в Херсоне и Одессе.Зимние колядки ЗеленскогоПо его словам, все их запросы далеки от реальности, поскольку и США, и НАТО уже понятно, что ставка на киевский режим не сыграла, и поражение неизбежно. Оборонно-промышленный комплекс России оказался прочнее, мощнее и динамичнее в плане реагирования, нежели в США и НАТО, не говоря уже об убитой годами "незалэжности" украинской "оборонке". На фоне этого факта, который теперь стал очевиден, и с учетом разногласий внутри американского Конгресса, навязчивые запросы Киева становятся слишком раздражающими и скорее играют против него, полагает эксперт.Рекламные сказки про Patriot"Система Patriot очень разрекламирована, но за 40 лет во всех зонах боевого применения эти ЗРК не сбили ни одного вражеского самолета. Поэтому сказки о том, что эти системы обороняют Киев на фоне ежедневной информации о российских ракетных ударах по военным объектам в Киеве тоже "не в пользу бедных", - продолжает военный эксперт.Являясь отличными рекламщиками, американцы, по словам Хроленко, не поставят системы Patriot Киеву еще и потому, чтобы окончательно не подорвать репутацию собственной оборонной промышленности, уже не говоря о цене этих комплексов.Киев получил несколько систем противовоздушной обороны Patriot в марте – апреле 2023 года. 16 мая пять таких установок были уничтожены российскими "Кинжалами". Несколько дней спустя ударом ВС РФ был ликвидирован еще один Patriot в Киеве. В июле Зеленский заявлял, что единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужны десятки. Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижалиОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231213/moschnye-vzryvy-proizoshli-v-kieve-utrom-v-sredu---chto-izvestno-1133502266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, мнения, patriot (зенитный ракетный комплекс), украина, сша, поставки западного оружия украине, владимир зеленский (президент украины)