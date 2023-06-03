https://crimea.ria.ru/20230603/50-batarey-patriot-zelenskiy-nazval-nuzhdy-ukrainy-dlya-zaschity-ot-raket-rf-1129166513.html

50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ

50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2023

50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ

Единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужно пятьдесят. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T15:18

2023-06-03T15:18

2023-06-03T15:18

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украина

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patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужно пятьдесят. Об этом в интервью главреду издания Wall Street Journal Эмме Такер заявил президент Украины Владимир Зеленский, материал опубликован на сайте газеты. По словам Зеленского, на сегодняшний день ЗРК Patriot – единственное оружие, которое способно противостоять России при ее ракетных атаках.Он отметил, что для того, чтобы "выключить" возможности России, Украине сегодня необходимы десятки таких комплексов. "Реальность - она следующая: 50 батарей Patriot", – заявил Зеленский.Также в интервью он высказался, что Украина готова к контрнаступлению и не будет его задерживать из-за отсутствия новых поставок вооружения от стран НАТО, которого приходится ждать месяцами.Киев получил несколько систем противовоздушной обороны Patriot в марте – апреле. 16 мая пять таких установок были уничтожены российскими "Кинжалами". Несколько дней спустя ударом ВС РФ был ликвидирован еще один Patriot в Киеве. Ранее военный эксперт Александр Хроленко заявил, что уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине - вопрос времени.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозКогда закончится СВО на Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, россия, сво, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, армия и флот