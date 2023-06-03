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50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ
50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2023
50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ
Единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужно пятьдесят. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T15:18
2023-06-03T15:18
поставки западного оружия украине
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
россия
сво
пво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужно пятьдесят. Об этом в интервью главреду издания Wall Street Journal Эмме Такер заявил президент Украины Владимир Зеленский, материал опубликован на сайте газеты. По словам Зеленского, на сегодняшний день ЗРК Patriot – единственное оружие, которое способно противостоять России при ее ракетных атаках.Он отметил, что для того, чтобы "выключить" возможности России, Украине сегодня необходимы десятки таких комплексов. "Реальность - она следующая: 50 батарей Patriot", – заявил Зеленский.Также в интервью он высказался, что Украина готова к контрнаступлению и не будет его задерживать из-за отсутствия новых поставок вооружения от стран НАТО, которого приходится ждать месяцами.Киев получил несколько систем противовоздушной обороны Patriot в марте – апреле. 16 мая пять таких установок были уничтожены российскими "Кинжалами". Несколько дней спустя ударом ВС РФ был ликвидирован еще один Patriot в Киеве. Ранее военный эксперт Александр Хроленко заявил, что уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине - вопрос времени.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозКогда закончится СВО на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, россия, сво, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, армия и флот
50 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ

Зеленский: Украине нужны 50 батарей Patriot для защиты от российских ракет

15:18 03.06.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Единственная защита от российских ракет во всем мире только одна – это зенитный ракетный комплекс Patriot, и таких ЗРК Украине нужно пятьдесят. Об этом в интервью главреду издания Wall Street Journal Эмме Такер заявил президент Украины Владимир Зеленский, материал опубликован на сайте газеты.
По словам Зеленского, на сегодняшний день ЗРК Patriot – единственное оружие, которое способно противостоять России при ее ракетных атаках.
"На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет Российской Федерации, которые она использует, это Patriot", – сказал Зеленский.
Он отметил, что для того, чтобы "выключить" возможности России, Украине сегодня необходимы десятки таких комплексов.
"Реальность - она следующая: 50 батарей Patriot", – заявил Зеленский.
Также в интервью он высказался, что Украина готова к контрнаступлению и не будет его задерживать из-за отсутствия новых поставок вооружения от стран НАТО, которого приходится ждать месяцами.
Киев получил несколько систем противовоздушной обороны Patriot в марте – апреле. 16 мая пять таких установок были уничтожены российскими "Кинжалами". Несколько дней спустя ударом ВС РФ был ликвидирован еще один Patriot в Киеве.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко заявил, что уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине - вопрос времени.
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Поставки западного оружия УкраинеУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В миреРоссияСВОПВОPatriot (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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