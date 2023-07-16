https://crimea.ria.ru/20230716/kiev-obyasnil-ustanovku-sistem-pvo-u-zhilykh-domov-1130089670.html

Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов

Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов

Вооруженные силы Украины концентрируют свои ПВО у городов, вблизи жилых кварталов, ввиду отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны для... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T15:27

2023-07-16T15:27

2023-07-16T15:27

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юрий игнат

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины концентрируют свои ПВО у городов, вблизи жилых кварталов, ввиду отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны для прикрытия важных объектов от российских ракет и дронов. Об этом украинскому изданию сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.По словам Игната, атакам ВС РФ с воздуха пытаются противодействовать различными способами: средствами ПВО среднего и малого радиуса действия, истребительной авиацией и силами мобильных огневых групп. Последние размещены подальше от городов. А вот ПВО, которые включают и старые советские системы, устанавливаются вблизи населенных пунктов. И отодвинуть их не представляется возможным, так как в этом случае в обороне возникнут пробелы.Он отметил, что линия фронта огромна и составляет почти 2,5 тысячи километров, и взять "Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", просто нереально.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

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сво, украина, пво, юрий игнат, всу (вооруженные силы украины), новости