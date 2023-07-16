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Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
Вооруженные силы Украины концентрируют свои ПВО у городов, вблизи жилых кварталов, ввиду отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны для... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T15:27
2023-07-16T15:27
2023-07-16T15:27
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украина
пво
юрий игнат
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины концентрируют свои ПВО у городов, вблизи жилых кварталов, ввиду отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны для прикрытия важных объектов от российских ракет и дронов. Об этом украинскому изданию сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.По словам Игната, атакам ВС РФ с воздуха пытаются противодействовать различными способами: средствами ПВО среднего и малого радиуса действия, истребительной авиацией и силами мобильных огневых групп. Последние размещены подальше от городов. А вот ПВО, которые включают и старые советские системы, устанавливаются вблизи населенных пунктов. И отодвинуть их не представляется возможным, так как в этом случае в обороне возникнут пробелы.Он отметил, что линия фронта огромна и составляет почти 2,5 тысячи километров, и взять "Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", просто нереально.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow
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сво, украина, пво, юрий игнат, всу (вооруженные силы украины), новости
Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
Командование воздушных сил Украины объяснило установку систем ПВО вблизи жилых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины концентрируют свои ПВО у городов, вблизи жилых кварталов, ввиду отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны для прикрытия важных объектов от российских ракет и дронов. Об этом украинскому изданию сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, атакам ВС РФ с воздуха пытаются противодействовать различными способами: средствами ПВО среднего и малого радиуса действия, истребительной авиацией и силами мобильных огневых групп. Последние размещены подальше от городов. А вот ПВО, которые включают и старые советские системы, устанавливаются вблизи населенных пунктов. И отодвинуть их не представляется возможным, так как в этом случае в обороне возникнут пробелы.
"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", – приводит слова Игната "Страна.ua".
Он отметил, что линия фронта огромна и составляет почти 2,5 тысячи километров, и взять "Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", просто нереально.
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