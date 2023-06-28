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Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow
Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T15:58
2023-06-28T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, в зоне СВО уничтожены восемь украинских беспилотников. Дроны сбиты в населенных пунктов Опытное в ДНР, Кармазиновка, Приволье, Площанка и Оборотновка в ЛНР, Балочки и Переможное Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4812 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10395 танков и другие виды военной техники и вооружения.Ранее в среду Минобороны сообщило об ударах ВКС высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров АнтоновскийВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
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пво, сво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, украина, россия, новости, министерство обороны рф
Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО перехватила три Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS

15:58 28.06.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне СВО уничтожены восемь украинских беспилотников. Дроны сбиты в населенных пунктов Опытное в ДНР, Кармазиновка, Приволье, Площанка и Оборотновка в ЛНР, Балочки и Переможное Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4812 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10395 танков и другие виды военной техники и вооружения.
Ранее в среду Минобороны сообщило об ударах ВКС высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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ПВОСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеУкраинаРоссияНовостиМинистерство обороны РФ
 
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