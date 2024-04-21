США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели
Сенатский комитет США по разведке: поставки оружия Киеву возобновят на следующей неделе
19:09 21.04.2024 (обновлено: 19:20 21.04.2024)
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. К концу следующей недели Штаты могут возобновить поставки вооружений на Украину, в том числе оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в воскресенье заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, пишет РИА Новости.
По его прогнозам, законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов будет передан на подпись президенту США Джо Байдену и утвержден в середине следующей недели – 23-24 апреля.
"Когда президент подпишет... эти материалы будут в пути к концу недели", - сказал Уорнер в интервью телеканалу CBS.
При этом поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ATACMS.
"Насколько я знаю, администрация готовилась последние пару месяцев... к передаче ATACMS. Это прописано в этом законопроекте", - сказал сенатор.
Палата представителей Конгресса США накануне большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева.
По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, новым решением о выделении помощи Киеву США загоняют Украину в долговую кабалу и заставляют ее уничтожать собственный народ, что бесполезно, поскольку Россия все равно достигнет целей спецоперации.
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