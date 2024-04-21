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США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели

США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели - РИА Новости Крым, 21.04.2024

США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели

К концу следующей недели Штаты могут возобновить поставки вооружений на Украину, в том числе оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в воскресенье заявил... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T19:09

2024-04-21T19:09

2024-04-21T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. К концу следующей недели Штаты могут возобновить поставки вооружений на Украину, в том числе оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в воскресенье заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, пишет РИА Новости.По его прогнозам, законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов будет передан на подпись президенту США Джо Байдену и утвержден в середине следующей недели – 23-24 апреля. "Когда президент подпишет... эти материалы будут в пути к концу недели", - сказал Уорнер в интервью телеканалу CBS.При этом поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ATACMS.Палата представителей Конгресса США накануне большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева. По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, новым решением о выделении помощи Киеву США загоняют Украину в долговую кабалу и заставляют ее уничтожать собственный народ, что бесполезно, поскольку Россия все равно достигнет целей спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсекРакеты ATACMS: чем они опасныПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, в мире, новости