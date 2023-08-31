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Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T07:41
2023-08-31T07:41
лекарства
василий климов
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
здравоохранение в крыму и севастополе
тропа здоровья в ялте
росздравнадзор
честный знак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Данное приложение разработано оператором маркировки лекарств в России, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме уточнения наличия необходимых препаратов, приложение укажет наименование производителя, импортера для лекарств иностранного производства, а также дату ввоза и подлинность конкретной пачки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. Новшества касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.Читайте также на РИА новости Крым:Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышкиПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеКакие лекарства и напитки может "показать" алкотестер
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РИА Новости Крым
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96
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лекарства, василий климов, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, здравоохранение в крыму и севастополе, тропа здоровья в ялте, росздравнадзор , честный знак
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма

О наличии нужного лекарства в аптеках Крыма подскажет "Честный знак"

07:41 31.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
"Найти нужное лекарство в аптеках Крыма, Севастополя или других регионов России можно при помощи бесплатного приложения "Честный знак". Для поиска достаточно ввести в поисковую строку приложения название лекарства или действующего вещества", – сообщил Климов.
Данное приложение разработано оператором маркировки лекарств в России, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме уточнения наличия необходимых препаратов, приложение укажет наименование производителя, импортера для лекарств иностранного производства, а также дату ввоза и подлинность конкретной пачки.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. Новшества касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.
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