https://crimea.ria.ru/20230831/kak-uznat-o-nalichii-neobkhodimogo-lekarstva-v-aptekakh-kryma-1131042679.html

Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма

Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма

Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T07:41

2023-08-31T07:41

2023-08-31T07:41

лекарства

василий климов

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

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росздравнадзор

честный знак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Данное приложение разработано оператором маркировки лекарств в России, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме уточнения наличия необходимых препаратов, приложение укажет наименование производителя, импортера для лекарств иностранного производства, а также дату ввоза и подлинность конкретной пачки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. Новшества касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.Читайте также на РИА новости Крым:Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышкиПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеКакие лекарства и напитки может "показать" алкотестер

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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