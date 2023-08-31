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Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T07:41
2023-08-31T07:41
2023-08-31T07:41
лекарства
василий климов
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
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росздравнадзор
честный знак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Приложение "Честный знак" поможет узнать о наличии необходимого лекарственного препарата в аптеках Крыма и всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Данное приложение разработано оператором маркировки лекарств в России, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме уточнения наличия необходимых препаратов, приложение укажет наименование производителя, импортера для лекарств иностранного производства, а также дату ввоза и подлинность конкретной пачки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. Новшества касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.Читайте также на РИА новости Крым:Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышкиПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеКакие лекарства и напитки может "показать" алкотестер
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
О наличии нужного лекарства в аптеках Крыма подскажет "Честный знак"