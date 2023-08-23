https://crimea.ria.ru/20230823/kakie-lekarstva-i-napitki-mozhet-pokazat-alkotester-1130852749.html
Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер
Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер
Существует перечень лекарственных препаратов, которые в случае медицинского освидетельствования могут показать у автовладельца алкогольное или наркотическое... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-23T08:48
2023-08-23T08:48
2023-08-22T22:50
лекарства
марина шоренко
минздрав крыма
водительские права
автомобиль
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совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Существует перечень лекарственных препаратов, которые в случае медицинского освидетельствования могут показать у автовладельца алкогольное или наркотическое опьянение. Какие лекарства, а также напитки, не следует принимать перед тем, как садиться за руль, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко.Кроме того, существует приказ о "Порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В нем указаны все клинические признаки, на основании которых сотрудник ГИБДД может заподозрить алкогольное или наркотическое опьянение у водителя, и либо провести тест на месте, либо направить автовладельца для обследования в медицинскую организацию.По словам Марины Шоренко, врач не выносит заключение только на основании первичных тестов. Проводится еще дополнительное обследование методом газовой хроматографии.Допустим, человек принял лекарственный препарат, который содержит фенобарбитал. Это вещество входит в состав, например, корвалола, таблетки от головной боли "Андипал". Эксперт говорит, что фенобарбитал влияет на внимание, скорость реакции именно в момент приема препарата. Если вдруг водитель попал после этого в ДТП, то внешняя клиническая картина покажет, что он находится под воздействием психотропного вещества.Фенобарбитал остается в организме две недели. Визуальные признаки его приема в это время стираются. А вот методом газовой хроматографии наличие фенобарбитала будет выявлено. Исследование также покажет, принимался ли именно лекарственный препарат и как часто.По словам Марины Шоренко, заставят понервничать водителя и препараты, содержащие корень солодки, а также домашний квас и энергетики, и даже рулет с маком. Метод газовой хроматографии покажет реальную картину. Однако, прежде чем заключение медосвидетельствования будет вынесено, пройдет порядка двух недель."Когда вы что-то принимаете, всегда думайте, что не все зависит от вас, - предупреждает эксперт. – После ДТП шанс попасть на медосвидетельствование довольно высок. Поэтому в любом болезненном состоянии не садитесь за руль".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму В Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерами
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лекарства, марина шоренко, минздрав крыма, водительские права, автомобиль, совет эксперта, общество
Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер
Какие лекарства могут дать положительный тест на алкогольное или наркотическое опьянение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым.
Существует перечень лекарственных препаратов, которые в случае медицинского освидетельствования могут показать у автовладельца алкогольное или наркотическое опьянение. Какие лекарства, а также напитки, не следует принимать перед тем, как садиться за руль, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко.
"В интернете можно свободно найти Государственный реестр лекарственных средств. В инструкциях к этим препаратам написано, влияет ли их прием на внимание и скорость реакции, или нет". – напомнила эксперт.
Кроме того, существует приказ о "Порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В нем указаны все клинические признаки, на основании которых сотрудник ГИБДД может заподозрить алкогольное или наркотическое опьянение у водителя, и либо провести тест на месте, либо направить автовладельца для обследования в медицинскую организацию.
По словам Марины Шоренко, врач не выносит заключение только на основании первичных тестов. Проводится еще дополнительное обследование методом газовой хроматографии.
Допустим, человек принял лекарственный препарат, который содержит фенобарбитал. Это вещество входит в состав, например, корвалола, таблетки от головной боли "Андипал". Эксперт говорит, что фенобарбитал влияет на внимание, скорость реакции именно в момент приема препарата. Если вдруг водитель попал после этого в ДТП, то внешняя клиническая картина покажет, что он находится под воздействием психотропного вещества.
Фенобарбитал остается в организме две недели. Визуальные признаки его приема в это время стираются. А вот методом газовой хроматографии наличие фенобарбитала будет выявлено. Исследование также покажет, принимался ли именно лекарственный препарат и как часто.
"Препараты, у которых в инструкции есть противопоказания для вождения транспортных средств, важно принимать под контролем врача, – говорит психиатр-нарколог. – Доктор, который выносит заключение после медосвидетельствования, смотрит и на результат анализов, и на предоставленные документы от лечащего врача".
По словам Марины Шоренко, заставят понервничать водителя и препараты, содержащие корень солодки, а также домашний квас и энергетики, и даже рулет с маком. Метод газовой хроматографии покажет реальную картину. Однако, прежде чем заключение медосвидетельствования будет вынесено, пройдет порядка двух недель.
"Когда вы что-то принимаете, всегда думайте, что не все зависит от вас, - предупреждает эксперт. – После ДТП шанс попасть на медосвидетельствование довольно высок. Поэтому в любом болезненном состоянии не садитесь за руль".
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