https://crimea.ria.ru/20230823/kakie-lekarstva-i-napitki-mozhet-pokazat-alkotester-1130852749.html

Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер

Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Какие лекарства и напитки может "показать" алкотестер

Существует перечень лекарственных препаратов, которые в случае медицинского освидетельствования могут показать у автовладельца алкогольное или наркотическое... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-23T08:48

2023-08-23T08:48

2023-08-22T22:50

лекарства

марина шоренко

минздрав крыма

водительские права

автомобиль

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130853190_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a146cce70bca4658fc9dca10554812b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Существует перечень лекарственных препаратов, которые в случае медицинского освидетельствования могут показать у автовладельца алкогольное или наркотическое опьянение. Какие лекарства, а также напитки, не следует принимать перед тем, как садиться за руль, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко.Кроме того, существует приказ о "Порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В нем указаны все клинические признаки, на основании которых сотрудник ГИБДД может заподозрить алкогольное или наркотическое опьянение у водителя, и либо провести тест на месте, либо направить автовладельца для обследования в медицинскую организацию.По словам Марины Шоренко, врач не выносит заключение только на основании первичных тестов. Проводится еще дополнительное обследование методом газовой хроматографии.Допустим, человек принял лекарственный препарат, который содержит фенобарбитал. Это вещество входит в состав, например, корвалола, таблетки от головной боли "Андипал". Эксперт говорит, что фенобарбитал влияет на внимание, скорость реакции именно в момент приема препарата. Если вдруг водитель попал после этого в ДТП, то внешняя клиническая картина покажет, что он находится под воздействием психотропного вещества.Фенобарбитал остается в организме две недели. Визуальные признаки его приема в это время стираются. А вот методом газовой хроматографии наличие фенобарбитала будет выявлено. Исследование также покажет, принимался ли именно лекарственный препарат и как часто.По словам Марины Шоренко, заставят понервничать водителя и препараты, содержащие корень солодки, а также домашний квас и энергетики, и даже рулет с маком. Метод газовой хроматографии покажет реальную картину. Однако, прежде чем заключение медосвидетельствования будет вынесено, пройдет порядка двух недель."Когда вы что-то принимаете, всегда думайте, что не все зависит от вас, - предупреждает эксперт. – После ДТП шанс попасть на медосвидетельствование довольно высок. Поэтому в любом болезненном состоянии не садитесь за руль".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму В Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерами

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, марина шоренко, минздрав крыма, водительские права, автомобиль, совет эксперта, общество