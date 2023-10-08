https://crimea.ria.ru/20231008/rastitelnoe-maslo-kachestvennoe-i-filsifikat--kak-otlichit-1131846458.html

Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличить

Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличить - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличить

В Высшей школе экономики сообщили, что доля контрафакта и фальсификата в растительных маслах в последние годы растет и в России превысила 18%. Чем опасно... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T21:12

2023-10-08T21:12

2023-10-08T22:24

здоровье

мария ахрамеева

питание

правильное питание

совет эксперта

росконтроль

фальсификат

радио "спутник в крыму"

гост

гмо

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Мария Ахрамеева о том, как отличить качественное растительное масло от фальсификата Мария Ахрамеева о том, как отличить качественное растительное масло от фальсификата audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. В Высшей школе экономики сообщили, что доля контрафакта и фальсификата в растительных маслах в последние годы растет и в России превысила 18%. Чем опасно некачественное растительное масло, как его определить и какое масло и почему полезно для здоровья, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала младший научный сотрудник лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья НИИСХ Крыма Мария Ахрамеева.По словам Марии Ахрамеевой, на нарушение технологий идут ради сокращения времени на производство масла и, соответственно, выпуска большего количества партий. Также могут подменять нерафинированное масло рафинированным. Притом, что именно нерафинированное масло несет в себе наибольшую пользу, особенно холодного отжима. Оно выдавливается при температуре не выше 40 градусов, что позволяет сохранить все необходимые нашему организму витамины, минералы.Эксперт уточняет, что для получения рафинированного масла используются экстрагенты, например, гексан, который может вызвать даже онкологические заболевания.Чтобы понять, что перед вами, фальсификат или настоящее, полезное для организма масло, Марина Ахрамеева предлагает провести несколько экспериментов. Прямо в магазине можно встряхнуть бутылку и посмотреть, не появился ли осадок, замутнение содержимого. Качественное масло отличает прозрачность, которая, кстати, сохраняется, если поставить масло в холодильник (также в качестве эксперимента).Кроме того, полезный продукт имеет приятный аромат. Важно, чтобы не было запаха прелых семян.При этом определять качество продукта по цене специалист не советует. Марина Ахрамеева рассказывает, что Росконтроль проверял подсолнечное масло шести популярных торговых марок, стоимость которого была от 70 до 150 рублей за литр. Специалисты очень удивились, когда выявили, что самый дорогой образец оказался некачественным.По словам Марии Ахрамеевой, сейчас масло номер один – это масло черного тмина. В нем содержится огромное количество жирных кислот: 18 ненасыщенных, 8 насыщенных, в том числе Омега-6, Омега-9, Омега-3. Спектр его действия настолько широк, что его даже называют лекарством от всех болезней. Поэтому специалист говорит, что регулярное употребление масла тмина способствует улучшению работы организма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожаяОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыВ Крыму создали эфиромасличные культуры повышенной продуктивности

https://crimea.ria.ru/20230920/rossiyane-smogut-vychislyat-falsifikat-na-gosuslugakh-1131555108.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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