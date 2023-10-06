https://crimea.ria.ru/20231006/selam-na-severe-kryma-ne-khvataet-aptek-i-vrachey-1131906012.html

Селам на севере Крыма не хватает аптек и врачей

Селам на севере Крыма не хватает аптек и врачей - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Селам на севере Крыма не хватает аптек и врачей

В селах Джанкойского района, которые проинспектировал глава Крыма Сергей Аксенов, не хватает аптек и врачей. Об этом говорится в отчете о выезде, который... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T18:01

2023-10-06T18:01

2023-10-06T18:01

джанкойский район

крым

новости крыма

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В селах Джанкойского района, которые проинспектировал глава Крыма Сергей Аксенов, не хватает аптек и врачей. Об этом говорится в отчете о выезде, который опубликован в официальном Telegram-канале главы республики.Судя по итогам поездки, жители нескольких сел обратились к главе Крыма с просьбами организовать на местах работу аптечных пунктов. Об этом говорится в отчетах из сел Крымка, Рощино и Яркое. В последнем жители также попросили Сергея Аксенова организовать к ним вахтовые выезды врачей, а в селе Крымка во врачебную амбулаторию попросили провести газ.Кроме медицины в сельской местности Джанкойского района глава Крыма также обратил внимание на необходимость капитального ремонта некоторых социальных учреждений. В том же селе Яркое капремонт нужен местному дому культуры, а в селе Целинном нужно завершить работы в местном детском саду, который, несмотря на замену крыши и новые окна, все еще остается не до конца приспособленным для пребывания в нем маленьких детей.Вместе с тем в селе Рощино помимо аптечного пункта отметили проблему с уборкой улиц. Выяснилось, что местной коммунальной службе не хватает дворников.Кроме того, в пяти сельских поселениях остаются нерешенными вопросы с качеством воды. Здесь глава республики поручил подготовить предложения по очистке воды, поступающей из скважин. Вместе с тем до конца года в районе обещают закрыть вопрос догазификации примерно для 600 абонентов. Задержек и срывов в работах на этом направлении не предвидится, заверил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиПрокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадкиНикаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в Крыму

джанкойский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, крым, новости крыма, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе