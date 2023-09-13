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Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
В Крыму с начала года выявлено 11 случаев заболеваемости корью, все они – завозные. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:31
2023-09-13T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выявлено 11 случаев заболеваемости корью, все они – завозные. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Она напомнила, что в Крыму идет подчищающая иммунизация против кори. На сегодняшний день привито около 80% от числа подлежащих вакцинации.Вспышки кори в РоссииПодъем заболеваемости корью с начала года фиксируется в разных регионах России. Десятки случаев были выявлены в Краснодарском крае, Смоленской области, Санкт-Петербурге и других субъектах страны. В соответствии с нормативами, при регистрации очагов профильные структуры сразу организовывают профилактические мероприятия, проводится подчищающая иммунизация.По информации врачей-инфекционистов, вакцинация является сегодня единственным способом защиты от кори. Первая прививка ставится в год, повторная – в возрасте 6 лет. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет к инфекции.Корь – высокозаразное инфекционное вирусное заболевание. Источник - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. Корь передается воздушно-капельным путем. В случае заражения болезнь протекает нелегко, особенно у взрослых, могут возникать осложнения. Поэтому своевременная иммунизация от кори является крайне важной.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки кори в России: что грозит КрымуЛекарства нет: от кори спасет только вакцинацияCOVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, ситуация с корью в крыму, наталья пеньковская, минздрав крыма
Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму

Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму

12:31 13.09.2023 (обновлено: 12:41 13.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выявлено 11 случаев заболеваемости корью, все они – завозные. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"На территории полуострова с начала года зарегистрировано 11 случаев кори. Это не местные случаи, а завозные и импортированные. Радует, что благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий у нас нет групповых заболеваний корью. К тому же хочу отметить, что есть субъекты России, где число заболевших превышает тысячу случаев", – проинформировала она.

Она напомнила, что в Крыму идет подчищающая иммунизация против кори. На сегодняшний день привито около 80% от числа подлежащих вакцинации.

Вспышки кори в России

Подъем заболеваемости корью с начала года фиксируется в разных регионах России. Десятки случаев были выявлены в Краснодарском крае, Смоленской области, Санкт-Петербурге и других субъектах страны. В соответствии с нормативами, при регистрации очагов профильные структуры сразу организовывают профилактические мероприятия, проводится подчищающая иммунизация.
По информации врачей-инфекционистов, вакцинация является сегодня единственным способом защиты от кори. Первая прививка ставится в год, повторная – в возрасте 6 лет. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет к инфекции.
Корь – высокозаразное инфекционное вирусное заболевание. Источник - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. Корь передается воздушно-капельным путем. В случае заражения болезнь протекает нелегко, особенно у взрослых, могут возникать осложнения. Поэтому своевременная иммунизация от кори является крайне важной.
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