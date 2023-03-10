https://crimea.ria.ru/20230310/chto-v-krymu-s-lekarstvami-dlya-lgotnikov---minzdrav-1127448658.html

Что в Крыму с лекарствами для льготников - Минздрав

Что в Крыму с лекарствами для льготников - Минздрав - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Что в Крыму с лекарствами для льготников - Минздрав

В Крыму пациенты льготных категорий обеспечены препаратами или их аналогами, число жалоб на отсутствие лекарств падает. Об этом заявил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T07:45

2023-03-10T07:45

2023-03-10T07:45

константин скорупский

минздрав крыма

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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сергей аксенов

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Крыму пациенты льготных категорий обеспечены препаратами или их аналогами, число жалоб на отсутствие лекарств падает. Об этом заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский во время совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Ситуация с лекарствами"В дефектуре (препараты, которые отсутствуют в аптеках - ред.) находится сегодня 49 позиций. Из них 10 препаратов - временно, в связи с перерегистрацией. В марте ожидается их поставка. Мы постоянно в контакте с поставщиками. Обеспечение граждан препаратами - ближайшая перспектива", - пообещал министр.Остальные 39 позиций, по его словам, "в стопе", однако по каждой из них произведена замена и пациенты льготных категорий, нуждающиеся в лекарствах, получают аналоги. Сейчас минздрав работает над оптимизацией логистики и созданием необходимого запаса, "чтобы люди при выписке рецептов могли в этот же день получить препараты в пунктах "Крымфармации".В целом, по словам министра, количество жалоб и обращений от крымчан по поводу отсутствия тех или иных лекарств за последнюю неделю уменьшилось на 40%.Проверки аптекВ свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул необходимость постоянного контроля за работой аптечных пунктов и поручил профильному министерству организовать ежедневные проверки в аптеках."Лично убедитесь в том, что система работает, кто отвечает в каждом подведе за логистику. Надо договориться, что если в какой-то аптеке чего-то нет, то это не человек должен звонить, а аптечная сеть должна выходить на нас и просить - привезите. 40 минут в день надо выделять для выезда на тот или иной объект без предупреждения. Сразу будет понятно, что происходит на местах", - заключил глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Аптекам упростили дистанционную продажу лекарствЛекарство нового поколения от рака создают в СевастополеСмертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков

https://crimea.ria.ru/20230223/aptekam-uprostili-distantsionnuyu-prodazhu-lekarstv-1127153506.html

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