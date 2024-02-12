https://crimea.ria.ru/20240212/massovaya-vspyshka-kori-vyyavlena-v-kurskoy-oblasti-1134888654.html
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T14:19
2024-02-12T14:19
2024-02-12T14:19
корь
курская область
россия
новости
здравоохранение в россии
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_be6d4b7b61043023f0c000be3c9a2a79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости."Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – цитирует издание Белостоцкого.В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.Кроме того, два случая заболевания были выявлены среди военнослужащих, которые прибыли из Смоленской области. Очаги и контактные лица с заболевшими также отработаны. В этом случае все они оказалась привиты.Отмечается, что это уже второй случай вспышки кори среди христиан-баптистов Курской области. Предыдущий был зафиксирован в июне прошлого года. Как и в этот раз, заболевшие не были вакцинированы, некоторым потребовалась госпитализация.В конце января случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях были введены ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые случаи кори выявили в Крыму с начала годаВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63b72e26dc13e8815fbd4e2f3011ffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корь, курская область, россия, новости, здравоохранение в россии, здоровье
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
Два десятка новых случаев кори выявлено в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости.
"Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – цитирует издание Белостоцкого.
В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.
"К сожалению, все эти пациенты, в том числе дети, привиты не были. Это в очередной раз говорит, что позиция "непрививочников" – это неправильная позиция", – подчеркнул замглавы региона.
Кроме того, два случая заболевания были выявлены среди военнослужащих, которые прибыли из Смоленской области. Очаги и контактные лица с заболевшими также отработаны. В этом случае все они оказалась привиты.
Отмечается, что это уже второй случай вспышки кори среди христиан-баптистов Курской области. Предыдущий был зафиксирован в июне прошлого года. Как и в этот раз, заболевшие не были вакцинированы, некоторым потребовалась госпитализация.
В конце января случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах
Ростовской области, в учреждениях были введены ограничения.
Читайте также на РИА Новости Крым: