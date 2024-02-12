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Массовая вспышка кори выявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T14:19
2024-02-12T14:19
корь
курская область
россия
новости
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости."Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – цитирует издание Белостоцкого.В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.Кроме того, два случая заболевания были выявлены среди военнослужащих, которые прибыли из Смоленской области. Очаги и контактные лица с заболевшими также отработаны. В этом случае все они оказалась привиты.Отмечается, что это уже второй случай вспышки кори среди христиан-баптистов Курской области. Предыдущий был зафиксирован в июне прошлого года. Как и в этот раз, заболевшие не были вакцинированы, некоторым потребовалась госпитализация.В конце января случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях были введены ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые случаи кори выявили в Крыму с начала годаВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
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корь, курская область, россия, новости, здравоохранение в россии, здоровье
Массовая вспышка кори выявлена в Курской области

Два десятка новых случаев кори выявлено в Курской области

14:19 12.02.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Пробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости.
"Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – цитирует издание Белостоцкого.
В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.
"К сожалению, все эти пациенты, в том числе дети, привиты не были. Это в очередной раз говорит, что позиция "непрививочников" – это неправильная позиция", – подчеркнул замглавы региона.
Кроме того, два случая заболевания были выявлены среди военнослужащих, которые прибыли из Смоленской области. Очаги и контактные лица с заболевшими также отработаны. В этом случае все они оказалась привиты.
Отмечается, что это уже второй случай вспышки кори среди христиан-баптистов Курской области. Предыдущий был зафиксирован в июне прошлого года. Как и в этот раз, заболевшие не были вакцинированы, некоторым потребовалась госпитализация.
В конце января случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях были введены ограничения.
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