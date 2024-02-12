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Массовая вспышка кори выявлена в Курской области

Массовая вспышка кори выявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Массовая вспышка кори выявлена в Курской области

Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T14:19

2024-02-12T14:19

2024-02-12T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка кори зафиксирована среди баптистов в Курской области. Зарегистрировано 18 случаев инфекции. Об этом со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости."Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – цитирует издание Белостоцкого.В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.Кроме того, два случая заболевания были выявлены среди военнослужащих, которые прибыли из Смоленской области. Очаги и контактные лица с заболевшими также отработаны. В этом случае все они оказалась привиты.Отмечается, что это уже второй случай вспышки кори среди христиан-баптистов Курской области. Предыдущий был зафиксирован в июне прошлого года. Как и в этот раз, заболевшие не были вакцинированы, некоторым потребовалась госпитализация.В конце января случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях были введены ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые случаи кори выявили в Крыму с начала годаВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корь, курская область, россия, новости, здравоохранение в россии, здоровье