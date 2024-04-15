https://crimea.ria.ru/20240415/v-krymu-i-sevastopole-snizhaetsya-zabolevaemost-koronavirusom-1136567842.html

В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом

В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом

Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе за неделю снизилось на 35 и 13 процентов соответственно. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T16:29

2024-04-15T16:29

2024-04-15T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе за неделю снизилось на 35 и 13 процентов соответственно. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.В Севастополе за минувшие семь дней ковидом заболели 123 человека. Это на 13 процентов ниже, чем неделей ранее, добавили в ведомстве.Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о росте на 25 процентов числа новых случаев COVID-19 в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

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2024

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