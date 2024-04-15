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В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе за неделю снизилось на 35 и 13 процентов соответственно. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T16:29
2024-04-15T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе за неделю снизилось на 35 и 13 процентов соответственно. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.В Севастополе за минувшие семь дней ковидом заболели 123 человека. Это на 13 процентов ниже, чем неделей ранее, добавили в ведомстве.Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о росте на 25 процентов числа новых случаев COVID-19 в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
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В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом

Роспотребнадзор: в Крыму и Севастополе за неделю снизился уровень заболеваемости COVID-19

16:29 15.04.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе за неделю снизилось на 35 и 13 процентов соответственно. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
"По состоянию на 15 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 35 процентов ниже, чем на предыдущей неделе", - сказано в сообщении.
В Севастополе за минувшие семь дней ковидом заболели 123 человека. Это на 13 процентов ниже, чем неделей ранее, добавили в ведомстве.
Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о росте на 25 процентов числа новых случаев COVID-19 в регионе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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