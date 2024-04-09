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В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом
Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T13:41
2024-04-09T13:41
коронавирус
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коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.В целом по России заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает снижаться, сообщают в федеральной службе Роспотребнадзора."В России по итогам 14 недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3,8% - всего зарегистрировано почти 600 тыс. случаев".Количество пациентов, заболевших в течение недели COVID-19, снизилось на 7,2%. Всего в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания.Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией – на 13,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
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В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Крыму за неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 25 процентов - Роспотребнадзор

13:41 09.04.2024
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
"На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 175 случаев, что на 25% выше, чем на предыдущей неделе", - сообщается на сайте организации.
При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.
В целом по России заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает снижаться, сообщают в федеральной службе Роспотребнадзора.
"В России по итогам 14 недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3,8% - всего зарегистрировано почти 600 тыс. случаев".
Количество пациентов, заболевших в течение недели COVID-19, снизилось на 7,2%. Всего в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания.
Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией – на 13,4%.
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