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В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом

Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T13:41

2024-04-09T13:41

2024-04-09T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.В целом по России заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает снижаться, сообщают в федеральной службе Роспотребнадзора."В России по итогам 14 недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3,8% - всего зарегистрировано почти 600 тыс. случаев".Количество пациентов, заболевших в течение недели COVID-19, снизилось на 7,2%. Всего в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания.Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией – на 13,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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