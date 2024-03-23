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В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве

В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве - РИА Новости Крым, 23.03.2024

В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве

За год число несчастных случаев на производстве в Крыму выросло на 18 процентов. Если в 2022 году их было 61, то в 2023 году - 94 случая. Такие цифры в ходе... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T20:45

2024-03-23T20:45

2024-03-23T20:45

надежда краденова

федерация независимых профсоюзов крыма

профсоюз

работа

производство в крыму

несчастный случай на производстве

производство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. За год число несчастных случаев на производстве в Крыму выросло на 18 процентов. Если в 2022 году их было 61, то в 2023 году - 94 случая. Такие цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.По ее словам, профсоюзы принимают участие в расследовании всех несчастных тяжелых случаев, групповых и со смертельным исходом.Краденова добавила, что количество случаев естественных смертей на рабочих местах также растет."Это тоже показатель, который никого из сторон социального партнерства - органов власти, работодателей и нас как профессионального союза - не должен успокаивать. Безусловно, тут много причин - и социального характера, последствия пандемии ковида, но вместе с тем есть меры, которые должны быть направлены на поддержание здоровья, на профилактику заболеваний", - отметила Краденова.Она напомнила, что профилактика - это и санаторно-курортное оздоровление, а у работодателя есть возможность за счет средств Фонда социального страхования оздоравливать работников в возрасте за пять лет до пенсии, входящих в категорию риска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатраКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда краденова, федерация независимых профсоюзов крыма, профсоюз, работа, производство в крыму, несчастный случай на производстве, производство, новости крыма