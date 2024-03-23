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В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве
В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве
За год число несчастных случаев на производстве в Крыму выросло на 18 процентов. Если в 2022 году их было 61, то в 2023 году - 94 случая. Такие цифры в ходе... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T20:45
2024-03-23T20:45
надежда краденова
федерация независимых профсоюзов крыма
профсоюз
работа
производство в крыму
несчастный случай на производстве
производство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. За год число несчастных случаев на производстве в Крыму выросло на 18 процентов. Если в 2022 году их было 61, то в 2023 году - 94 случая. Такие цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.По ее словам, профсоюзы принимают участие в расследовании всех несчастных тяжелых случаев, групповых и со смертельным исходом.Краденова добавила, что количество случаев естественных смертей на рабочих местах также растет."Это тоже показатель, который никого из сторон социального партнерства - органов власти, работодателей и нас как профессионального союза - не должен успокаивать. Безусловно, тут много причин - и социального характера, последствия пандемии ковида, но вместе с тем есть меры, которые должны быть направлены на поддержание здоровья, на профилактику заболеваний", - отметила Краденова.Она напомнила, что профилактика - это и санаторно-курортное оздоровление, а у работодателя есть возможность за счет средств Фонда социального страхования оздоравливать работников в возрасте за пять лет до пенсии, входящих в категорию риска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатраКуда обращаться в случае несчастного случая на производстве
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надежда краденова, федерация независимых профсоюзов крыма, профсоюз, работа, производство в крыму, несчастный случай на производстве, производство, новости крыма
В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве

В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве

20:45 23.03.2024
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. За год число несчастных случаев на производстве в Крыму выросло на 18 процентов. Если в 2022 году их было 61, то в 2023 году - 94 случая. Такие цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
По ее словам, профсоюзы принимают участие в расследовании всех несчастных тяжелых случаев, групповых и со смертельным исходом.
"По итогам прошлого года произошло 11 таких несчастных случаев на производстве. 61 случай привел к смерти работников на рабочих местах, причем девять из них связаны с нарушением норм безопасности, в том числе и со стороны работодателя или же работника. Остальные 52 случая связаны с естественной смертью", - сказала она.
Краденова добавила, что количество случаев естественных смертей на рабочих местах также растет.
"Это тоже показатель, который никого из сторон социального партнерства - органов власти, работодателей и нас как профессионального союза - не должен успокаивать. Безусловно, тут много причин - и социального характера, последствия пандемии ковида, но вместе с тем есть меры, которые должны быть направлены на поддержание здоровья, на профилактику заболеваний", - отметила Краденова.
Она напомнила, что профилактика - это и санаторно-курортное оздоровление, а у работодателя есть возможность за счет средств Фонда социального страхования оздоравливать работников в возрасте за пять лет до пенсии, входящих в категорию риска.
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