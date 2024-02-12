https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-rabochiy-pogib-v-kotlovane-proraba-budut-sudit-1134895089.html

В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить

В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить

Специалист, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка в Алуште, предстанет перед судом из-за гибели рабочего на стройплощадке. Об этом РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T18:10

2024-02-12T18:10

2024-02-12T18:10

прокуратура республики крым

новости крыма

крым

происшествия

алушта

стройка

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134895208_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_77125661d0c863b68e672a2c31855514.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалист, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка в Алуште, предстанет перед судом из-за гибели рабочего на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Обвиняемый руководил земляными работами по прокладке канализации. По версии следствия, он направил 37-летнего наемного рабочего на дно метрового котлована, не оборудованного укрепительными сооружениями.В результате откос котлована обвалился, и рабочего завалило скальной породой. Он скончался на месте происшествия.Уоловное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.37-летнего крымчанина арестовали по обвинению в жестоком убийстве односельчанина. По данным СК РФ по региону, в ночь на 3 февраля между двумя нетрезвыми жителями села Журавки произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого по голове. Потерпевший потерял сознание, но злоумышленник решил, что он скончался. Решив замести следы, мужчина вместе с приятелем оттащил жертву на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги и сбросил тело в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатраКуда обращаться в случае несчастного случая на производствеВ Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, алушта, стройка, суд