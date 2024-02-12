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В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить
В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить
Специалист, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка в Алуште, предстанет перед судом из-за гибели рабочего на стройплощадке. Об этом РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T18:10
2024-02-12T18:10
прокуратура республики крым
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происшествия
алушта
стройка
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалист, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка в Алуште, предстанет перед судом из-за гибели рабочего на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Обвиняемый руководил земляными работами по прокладке канализации. По версии следствия, он направил 37-летнего наемного рабочего на дно метрового котлована, не оборудованного укрепительными сооружениями.В результате откос котлована обвалился, и рабочего завалило скальной породой. Он скончался на месте происшествия.Уоловное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.37-летнего крымчанина арестовали по обвинению в жестоком убийстве односельчанина. По данным СК РФ по региону, в ночь на 3 февраля между двумя нетрезвыми жителями села Журавки произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого по голове. Потерпевший потерял сознание, но злоумышленник решил, что он скончался. Решив замести следы, мужчина вместе с приятелем оттащил жертву на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги и сбросил тело в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатраКуда обращаться в случае несчастного случая на производствеВ Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, алушта, стройка, суд
В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить

Крымчанина будут судить из-за гибели рабочего на строительстве коттеджного поселка

18:10 12.02.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Алуште в суд направлено уголовное дело о смерти человека при производстве земляных работ
В Алуште в суд направлено уголовное дело о смерти человека при производстве земляных работ
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалист, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка в Алуште, предстанет перед судом из-за гибели рабочего на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Обвиняемый руководил земляными работами по прокладке канализации. По версии следствия, он направил 37-летнего наемного рабочего на дно метрового котлована, не оборудованного укрепительными сооружениями.
В результате откос котлована обвалился, и рабочего завалило скальной породой. Он скончался на месте происшествия.
Уоловное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
37-летнего крымчанина арестовали по обвинению в жестоком убийстве односельчанина. По данным СК РФ по региону, в ночь на 3 февраля между двумя нетрезвыми жителями села Журавки произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого по голове. Потерпевший потерял сознание, но злоумышленник решил, что он скончался. Решив замести следы, мужчина вместе с приятелем оттащил жертву на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги и сбросил тело в воду.
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Прокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымПроисшествияАлуштаСтройкаСуд
 
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