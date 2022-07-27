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В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа
В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа
Сотрудник одного из торговых центров Севастополя упал с высоты на посетителя, по факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T16:08
2022-07-27T16:08
севастополь
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник одного из торговых центров Севастополя упал с высоты на посетителя, по факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.Инцидент произошел в среду днем.Полицией выясняются все обстоятельства инцидента.
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа

В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа, оба в больнице

16:08 27.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник одного из торговых центров Севастополя упал с высоты на посетителя, по факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.
Инцидент произошел в среду днем.
"Предварительно установлено, что во время выполнения высотных работ на территории одного из торговых центров на 47-летнего посетителя упал 26-летний строитель. Оба мужчины с травмами доставлены в городскую больницу", - сообщила Точилина.
Полицией выясняются все обстоятельства инцидента.
 
СевастопольПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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