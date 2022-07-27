https://crimea.ria.ru/20220727/v-sevastopole-rabotnik-tts-upal-na-posetitelya-so-vtorogo-etazha-1123975008.html

В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа

В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа

Сотрудник одного из торговых центров Севастополя упал с высоты на посетителя, по факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T16:08

2022-07-27T16:08

2022-07-27T16:08

севастополь

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник одного из торговых центров Севастополя упал с высоты на посетителя, по факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.Инцидент произошел в среду днем.Полицией выясняются все обстоятельства инцидента.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)