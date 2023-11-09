https://crimea.ria.ru/20231109/prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti-v-krymu-budut-sudit-pediatra-1132694336.html

Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра

Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра

В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T17:04

2023-11-09T17:04

2023-11-09T17:11

крым

новости крыма

происшествия

крымский следком

суд

здравоохранение в крыму и севастополе

образование в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111462/71/1114627158_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_b393a064933628b367f6dd71b2883e78.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных соревнованиях, после которых 15-летний подросток скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Врача, который осуществлял профессиональную деятельность в одной из школ города, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.При этом, в Следкоме Крыма и Севастополя проинформировали, что ребенок находился в третьей группе по состояния здоровья и должен был заниматься физкультурой в специальной медицинской группе."Однако <…> врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался", - уточняется в Telegram-канале Следкома.Ребенок умер после избыточной физической нагрузки от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенокВ Подмосковье погиб ребенок: основная версия – замерз насмерть

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, крымский следком, суд, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе