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Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра
Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра
В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T17:04
2023-11-09T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных соревнованиях, после которых 15-летний подросток скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Врача, который осуществлял профессиональную деятельность в одной из школ города, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.При этом, в Следкоме Крыма и Севастополя проинформировали, что ребенок находился в третьей группе по состояния здоровья и должен был заниматься физкультурой в специальной медицинской группе."Однако &lt;…&gt; врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался", - уточняется в Telegram-канале Следкома.Ребенок умер после избыточной физической нагрузки от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенокВ Подмосковье погиб ребенок: основная версия – замерз насмерть
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, происшествия, крымский следком, суд, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра

В Крыму перед судом предстанет педиатр по обвинению в причинении смерти по неосторожности

17:04 09.11.2023 (обновлено: 17:11 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - Риа Новости Крым. В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных соревнованиях, после которых 15-летний подросток скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Врача, который осуществлял профессиональную деятельность в одной из школ города, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
"Как полагает следствие, в марте текущего года обвиняемая, являясь врачом-педиатром, без проведения медицинского осмотра ученика 9 класса одной из школ г. Симферополя, имеющего ограниченные возможности здоровья, оформила ему медицинский допуск к участию в спортивной эстафете", - говорится в сообщении.
При этом, в Следкоме Крыма и Севастополя проинформировали, что ребенок находился в третьей группе по состояния здоровья и должен был заниматься физкультурой в специальной медицинской группе.
"Однако <…> врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался", - уточняется в Telegram-канале Следкома.
Ребенок умер после избыточной физической нагрузки от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью.
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