В Симферополе начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма
В центре Симферополя началась установка главной новогодней елки
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе начали устанавливать новогоднюю елку
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади имени Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма, сообщили в городской администрации.
"На площади Ленина полным ходом идет установка главной новогодней ели столицы Крыма", — говорится в сообщении Telegram-канала мэрии.
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Городская елка будет искусственной, ее части уже доставлены на место сборки, а рабочие приступили к монтажу. По информации городской администрации, главная елка полуострова будет готова ко Дню Святого Николая, 19 декабря.
В прошлом году новогоднюю ель устанавливали в Симферополе на перекрестке улиц Горького и Пушкина. Это было связано с ремонтом площади Ленина, который завершился в июне этого года.
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Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации. Симферополь не стал исключением. Для украшения города будут использовать иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.
В минэкологии Крыма ранее рассказали, что приобрести крымское новогоднее дерево можно на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а). Стоимость дерева высотой до метра – 350 рублей, от метра до двух – 600 рублей, от двух и выше – 680 рублей.