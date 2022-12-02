https://crimea.ria.ru/20221202/v-simferopole-nachali-ustanavlivat-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-kryma-1125647958.html

В Симферополе начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма

В Симферополе начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Симферополе начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма

В Симферополе на площади имени Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма, сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T12:01

2022-12-02T12:01

2022-12-02T12:01

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади имени Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку Крыма, сообщили в городской администрации."На площади Ленина полным ходом идет установка главной новогодней ели столицы Крыма", — говорится в сообщении Telegram-канала мэрии.Городская елка будет искусственной, ее части уже доставлены на место сборки, а рабочие приступили к монтажу. По информации городской администрации, главная елка полуострова будет готова ко Дню Святого Николая, 19 декабря.В прошлом году новогоднюю ель устанавливали в Симферополе на перекрестке улиц Горького и Пушкина. Это было связано с ремонтом площади Ленина, который завершился в июне этого года.Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации. Симферополь не стал исключением. Для украшения города будут использовать иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.В минэкологии Крыма ранее рассказали, что приобрести крымское новогоднее дерево можно на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а). Стоимость дерева высотой до метра – 350 рублей, от метра до двух – 600 рублей, от двух и выше – 680 рублей.

https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html

https://crimea.ria.ru/20221026/mer-simferopolya-obyasnil-kak-proydet-novyy-god-bez-byudzhetnykh-trat-1125096822.html

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крым, симферополь, городская среда, общество