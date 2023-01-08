https://crimea.ria.ru/20230108/medlennoe-obledenenie-sudov-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-8-yanvarya-1126295055.html

Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января

Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Росгидромете предупреждают о медленном обледенении судов и ветре 8 января. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T12:02

2023-01-08T12:02

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Росгидромете предупреждают о медленном обледенении судов и ветре 8 января. По данным Минтранса России, с ночи на 9 октября по 8 января паромы перевезли через пролив в обе стороны в общей сложности 60 141 пассажир, 44 063 единицы автотранспорта и 5 072 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 458 рейсов.В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено из-за непогоды. Переправа возобновила работу утром 7 января. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работу — МЧСБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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