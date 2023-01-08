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Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Росгидромете предупреждают о медленном обледенении судов и ветре 8 января. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T12:02
2023-01-08T12:02
2023-01-08T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Росгидромете предупреждают о медленном обледенении судов и ветре 8 января. По данным Минтранса России, с ночи на 9 октября по 8 января паромы перевезли через пролив в обе стороны в общей сложности 60 141 пассажир, 44 063 единицы автотранспорта и 5 072 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 458 рейсов.В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено из-за непогоды. Переправа возобновила работу утром 7 января. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работу — МЧСБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, погода в крыму, общество, новости крыма
Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
В проливе действует штормовое предупреждение: работа Керченской переправы 8 января
12:02 08.01.2023 (обновлено: 12:03 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Росгидромете предупреждают о медленном обледенении судов и ветре 8 января.
По данным Минтранса России, с ночи на 9 октября по 8 января паромы перевезли через пролив в обе стороны в общей сложности 60 141 пассажир, 44 063 единицы автотранспорта и 5 072 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 458 рейсов.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 8 января ожидается северо-восточный ветер 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха -3...1, медленное обледенение судов, температура воды в море +4...5 градусов", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено
из-за непогоды. Переправа возобновила работу
утром 7 января.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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