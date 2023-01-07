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Керченская переправа возобновила работу — МЧС
Керченская переправа возобновила работу — МЧС - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Керченская переправа возобновила работу — МЧС
Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в субботу. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T10:36
2023-01-07T10:36
2023-01-07T10:37
ситуация на керченской переправе
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в субботу. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено из-за непогоды.Ранее в пятницу Минтранс России сообщал, что паромная переправа работает штатно, однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.В пятницу в Минтрансе Крыма заявили, что перебои в работе переправы из-за непогоды влияют на сроки различных поставок на полуостров, в том числе горюче-смазочных материалов.Всего после запуска паромов через Керченский пролив в обе стороны перевезены 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1425 рейсов.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницуСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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ситуация на керченской переправе, керчь, крым, транспорт, керченский пролив, погода
Керченская переправа возобновила работу — МЧС
МЧС: работа Керченской переправы возобновлена
10:36 07.01.2023 (обновлено: 10:37 07.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в субботу. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"По состоянию на 09:15 07.01.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено
из-за непогоды.
Ранее в пятницу Минтранс России сообщал
, что паромная переправа работает штатно, однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.
В пятницу в Минтрансе Крыма заявили
, что перебои в работе переправы из-за непогоды влияют на сроки различных поставок на полуостров, в том числе горюче-смазочных материалов.
Всего после запуска паромов через Керченский пролив в обе стороны перевезены 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1425 рейсов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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