https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-pyatnitsu--1126262135.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу

В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T00:01

2023-01-06T00:01

2023-01-06T00:01

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крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11.В Ялте и Алуште тоже прольются дожди. Ночью и днем +7…9 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи также прогнозируют осадки. Ночью и днем воздух будет +4…6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные дожди с ветром обрушатся на КрымВ январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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