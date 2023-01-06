https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-pyatnitsu--1126262135.html
В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T00:01
2023-01-06T00:01
2023-01-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11.В Ялте и Алуште тоже прольются дожди. Ночью и днем +7…9 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи также прогнозируют осадки. Ночью и днем воздух будет +4…6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные дожди с ветром обрушатся на КрымВ январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты
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новости крыма, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, керчь, общество
В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 6 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+9, в горах -1…+3", – говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11.
В Ялте и Алуште тоже прольются дожди. Ночью и днем +7…9 градусов.
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи также прогнозируют осадки. Ночью и днем воздух будет +4…6 градусов.
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