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В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января
В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января
В пятницу, 6 января, паромная переправа работает штатно. Однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T11:38
2023-01-06T11:38
2023-01-06T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 января, паромная переправа работает штатно. Однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Минтрансе России.Всего после запуска паромов через Керченский пролив в обе стороны перевезены 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1425 рейсов.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницуСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января
В Керченском проливе во второй половине дня в пятницу ожидается усиление ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 января, паромная переправа работает штатно. Однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 6 января ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, во второй половине дня 12-17 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +7...9, температура воды в море +7...8 градусов", - сказано в сообщении.
Всего после запуска паромов через Керченский пролив в обе стороны перевезены 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1425 рейсов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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