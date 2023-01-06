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В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января

В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января

В пятницу, 6 января, паромная переправа работает штатно. Однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T11:38

2023-01-06T11:38

2023-01-06T11:38

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 января, паромная переправа работает штатно. Однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Минтрансе России.Всего после запуска паромов через Керченский пролив в обе стороны перевезены 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1425 рейсов.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницуСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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керчь

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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