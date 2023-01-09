https://crimea.ria.ru/20230109/kerchenskaya-pereprava-9-yanvarya-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1126304338.html
Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа 9 января работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T10:56
2023-01-09T10:56
2023-01-09T10:56
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крымский мост
кубань
краснодар
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа 9 января работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Пассажиропоток через переправуКурсирующие через пролив паромы совокупно выполнили 1465 рейсов. перевезено почти 60,5 тысяч пассажиров."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 489 пассажиров, 44 358 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов", — говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеВ понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Как сообщалось, накануне в Керченском проливе объявили штормовое предупреждение. В Росгидромете предупредили о медленном обледенении судов и ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 январяСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиНепогода остановила движение паромов через Керченский пролив
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, кубань, краснодар, транспорт
Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа 9 января работает штатно, штормовых предупреждений нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа 9 января работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Пассажиропоток через переправу
Курсирующие через пролив паромы совокупно выполнили 1465 рейсов. перевезено почти 60,5 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 489 пассажиров, 44 358 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов", — говорится в сообщении.
Погода на Керченской переправе
В понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 9 января ожидается восточный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. В течение дня без осадков, видимость хорошая, волна 50-100 см. Температура воздуха -1…+1 градус, воды в море - 5…+2", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось
, накануне в Керченском проливе объявили штормовое предупреждение. В Росгидромете предупредили о медленном обледенении судов и ветре.
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