https://crimea.ria.ru/20230109/kerchenskaya-pereprava-9-yanvarya-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1126304338.html

Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа 9 января работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T10:56

2023-01-09T10:56

2023-01-09T10:56

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крымский мост

кубань

краснодар

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018734_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_3ab29fcc66a973b53989db22eb600a25.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа 9 января работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Пассажиропоток через переправуКурсирующие через пролив паромы совокупно выполнили 1465 рейсов. перевезено почти 60,5 тысяч пассажиров."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 489 пассажиров, 44 358 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов", — говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеВ понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Как сообщалось, накануне в Керченском проливе объявили штормовое предупреждение. В Росгидромете предупредили о медленном обледенении судов и ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 январяСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиНепогода остановила движение паромов через Керченский пролив

крымский мост

кубань

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, кубань, краснодар, транспорт