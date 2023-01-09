https://crimea.ria.ru/20230109/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-9-yanvarya-1126301283.html

Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января

Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января

В понедельник в Крыму погоду будет определять скандинавский антициклон. На дорогах возможна гололедица, а в горах – туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T00:01

2023-01-09T00:01

2023-01-09T00:01

крым

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крымская погода

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять скандинавский антициклон. На дорогах возможна гололедица, а в горах – туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем +2…4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…6 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +...-2, днем +4...6.В Евпатории и Феодосии ночью ожидается до 6 градусов мороза, днем без осадков и до +5.В Судаке сухо. Ночью от -4 до -6 градусов, днем воздух прогреется до +5.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиМедленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 январяГорный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега

https://crimea.ria.ru/20230108/gololed-v-simferopole-na-dorogi-potratili-tri-tysyachi-tonn-reagenta-1126294080.html

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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