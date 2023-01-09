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Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
В понедельник в Крыму погоду будет определять скандинавский антициклон. На дорогах возможна гололедица, а в горах – туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T00:01
2023-01-09T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять скандинавский антициклон. На дорогах возможна гололедица, а в горах – туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем +2…4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…6 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +...-2, днем +4...6.В Евпатории и Феодосии ночью ожидается до 6 градусов мороза, днем без осадков и до +5.В Судаке сухо. Ночью от -4 до -6 градусов, днем воздух прогреется до +5.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиМедленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 январяГорный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
https://crimea.ria.ru/20230108/gololed-v-simferopole-na-dorogi-potratili-tri-tysyachi-tonn-reagenta-1126294080.html
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Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января

В понедельник скандинавский антициклон принесет в Крым ветер и прохладную сухую погоду

00:01 09.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрогулка с ребёнком на свежем воздухе
Прогулка с ребёнком на свежем воздухе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять скандинавский антициклон. На дорогах возможна гололедица, а в горах – туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. В горах туман, изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, местами 15-20м/с. Температура воздуха ночью в понедельник -4…-9°, на южном побережье -3…+2, днем +1…6, в горах 0…-5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем +2…4.
В Симферополе на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тысяч тонн реагента - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 09:51
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В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…6 градусов.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +...-2, днем +4...6.
В Евпатории и Феодосии ночью ожидается до 6 градусов мороза, днем без осадков и до +5.
В Судаке сухо. Ночью от -4 до -6 градусов, днем воздух прогреется до +5.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
00:00Какой сегодня праздник: 9 января
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