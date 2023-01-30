https://crimea.ria.ru/20230130/polutorametrovye-sugroby-vyrosli-na-yuge-rossii-1126661801.html

Полутораметровые сугробы "выросли" на юге России

Полутораметровые сугробы "выросли" на юге России - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Полутораметровые сугробы "выросли" на юге России

Сугробы на горнолыжных курортах Сочи выросли до 140 сантиметров. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 30.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сугробы на горнолыжных курортах Сочи выросли до 140 сантиметров. Об этом сообщают "Кубанские новости".Сильный снегопад накрыл горнолыжные курорты Краснодарского края на минувших выходных. Только за прошедшую ночь снежный покров на высоте в 2320 метров вырос на 15 сантиметров.Сколько снега выпало в горах Сочи"На склонах более 2200 метров высота снега к утру 30 января – 140 сантиметров. За ночь сугробы подросли на 15 сантиметров", - говорится в материале издания.На высоте в 1600 метров прибавилось 10 сантиметров снега, на вершинах в 1100 метров – 8 сантиметров, на высоте 940 метров – 6 сантиметров.По информации СМИ, в понедельник в горах облачно, столбики термометров опустились до 9 градусов мороза. Видимость до 20 километров.Горнолыжные курорты Сочи из-за аномально теплой и бесснежной погоды перенесли открытие сезона на последний день декабря.Погода в Крыму 30 январяВ Крыму в понедельник идет мокрый снег, температура воздуха в столице полуострова около ноля. На ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение."29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололедица", - проинформировали в Крымском гидрометцентре.Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +6. В дневные часы на полуострове +1…6, в горах 0…-5. В первый день февраля интенсивность осадков ослабеет, однако температура воздуха существенно не изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается черноморская депрессияКогда Крым засыплет снегомВ Россию пришли 70-градусные морозы

https://crimea.ria.ru/20230130/kerchenskaya-pereprava-30-yanvarya-rabota-paromov-i-pogoda-1126660716.html

https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, краснодарский край, новости, общество