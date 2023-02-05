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В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал

В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал - РИА Новости Крым, 05.02.2023

В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал

В ближайшие два часа в Крыму резко ухудшится погода. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T17:16

2023-02-05T17:16

2023-02-05T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие два часа в Крыму резко ухудшится погода. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.На дорогах, деревьях и других объектах возможны сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.Также в понедельник и вторник ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Возможны порывы ветра од 25-30 м/с.В гидрометцентре пояснили, что сложные погодные условия обусловлены северной частью циклона.Погода на неделюПо оценкам метеорологов, с понедельника столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. При этом в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго. Уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс". После февральских морозов очередная волна холода может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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