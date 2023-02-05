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В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал - РИА Новости Крым, 05.02.2023
В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
В ближайшие два часа в Крыму резко ухудшится погода. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T17:16
2023-02-05T17:16
2023-02-05T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие два часа в Крыму резко ухудшится погода. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.На дорогах, деревьях и других объектах возможны сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.Также в понедельник и вторник ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Возможны порывы ветра од 25-30 м/с.В гидрометцентре пояснили, что сложные погодные условия обусловлены северной частью циклона.Погода на неделюПо оценкам метеорологов, с понедельника столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. При этом в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго. Уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс". После февральских морозов очередная волна холода может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС
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В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Крыму
17:16 05.02.2023 (обновлено: 17:19 05.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие два часа в Крыму резко ухудшится погода. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.
"В ближайшие один-два часа и до конца суток 5 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25-30 м/с", – говорится в сообщении.
На дорогах, деревьях и других объектах возможны сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.
Также в понедельник и вторник ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Возможны порывы ветра од 25-30 м/с.
В гидрометцентре пояснили
, что сложные погодные условия обусловлены северной частью циклона.
Погода на неделю
По оценкам метеорологов, с понедельника столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. При этом в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго. Уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс". После февральских морозов очередная волна холода может прийти в Крым в марте.
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