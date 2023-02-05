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Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться северной частью циклона. Местами пройдет мокрый снег, вероятно отложение мокрого снега, метель, туман, гололед,... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T00:01
2023-02-05T00:01
2023-02-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться северной частью циклона. Местами пройдет мокрый снег, вероятно отложение мокрого снега, метель, туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью, утром осадки (дождь со снегом), временами сильные, днем небольшие осадки. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште небо также будет затянуто тучами. И ночью, и днем будет идти дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит 0...+2, днем +3...+5 граудсов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 1...2 градуса мороза, днем потеплеет до +5.Прогноз на неделюПо оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму мокрый снег и гололед
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться северной частью циклона. Местами пройдет мокрый снег, вероятно отложение мокрого снега, метель, туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В воскресенье ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем 0…+5; в горах ночью -4…-6, днем -2…-4", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью, утром осадки (дождь со снегом), временами сильные, днем небольшие осадки. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште небо также будет затянуто тучами. И ночью, и днем будет идти дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит 0...+2, днем +3...+5 граудсов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 1...2 градуса мороза, днем потеплеет до +5.
Прогноз на неделю
По оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".
После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.
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