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Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье

Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться северной частью циклона. Местами пройдет мокрый снег, вероятно отложение мокрого снега, метель, туман, гололед,... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T00:01

2023-02-05T00:01

2023-02-05T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться северной частью циклона. Местами пройдет мокрый снег, вероятно отложение мокрого снега, метель, туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью, утром осадки (дождь со снегом), временами сильные, днем небольшие осадки. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште небо также будет затянуто тучами. И ночью, и днем будет идти дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит 0...+2, днем +3...+5 граудсов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 1...2 градуса мороза, днем потеплеет до +5.Прогноз на неделюПо оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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