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Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры
Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры
Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T09:57
2023-02-17T09:57
2023-02-17T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Отмечается также, что после первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись в турецких провинциях 4,7 тыс. раз.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Накануне в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий. Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияСпустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушкуБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
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землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, происшествия, новости, землетрясение
Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тысяч, пишет ТАСС
со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
"Согласно последней информации, погибли в общей сложности 38 044 человека в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что после первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись в турецких провинциях 4,7 тыс. раз.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Накануне в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение
магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
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