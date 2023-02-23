https://crimea.ria.ru/20230223/moschnoe-zemletryasenie-v-tadzhikistane-chto-izvestno-1127159555.html
Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно
Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно
Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T10:25
2023-02-23T10:25
2023-02-23T10:25
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
в мире
землетрясение в таджикистане
таджикистан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_0:190:2868:1803_1920x0_80_0_0_87897a1c55c29a6bb9e29f1598ac063d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 3.37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра.После землетрясения последовало несколько афтершоков.О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.Как сообщает Sputnik Казахстан, в 08.01 часов времени Астаны сейсмостанции зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 424 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Магнитуда составила 4.1. Еще через 17 минут сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Таджикистане магнитудой 5.7.Как сообщалось ранее, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Толчки ощутили жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Многочисленные обрушения зданий зафиксированы в 10 городах.Катастрофа унесла жизни более 43 тысячи человек.Землетрясение в Крыму: есть ли рискПо данным директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяны Гореловой, крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января."Мы фиксировали предвестники землетрясения и изменение показателей (сейсмической активности – ред.) в районе Греции в конце января. Это давало возможность предположить, что где-то в районе Турции или Греции землетрясение будет", – рассказала Татьяна Горелова.Она добавила, что в данный момент Крым вне опасности, но сейсмологи подробно изучают показатели предвестников возможной катастрофы. Это поможет узнать, может ли остаточный потенциал землетрясения в Турции сместиться в сторону крымского полуострова.Отголоски землетрясения в Турции фиксировали сейсмостанции в Крыму и в Сочи. На полуострове зафиксированы подземные толчки в два балла, в Сочи - три балла.В то же время, по мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4 Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в Иране
таджикистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6084a44214f0a513082c3b7c5d97aee3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, землетрясение в турции и сирии, в мире, землетрясение в таджикистане, таджикистан, происшествия
Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно
Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на границе с Китаем
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 3.37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.
Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра.
После землетрясения последовало несколько афтершоков.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Как сообщает Sputnik Казахстан
, в 08.01 часов времени Астаны сейсмостанции зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 424 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Магнитуда составила 4.1.
Еще через 17 минут сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Таджикистане магнитудой 5.7.
Как сообщалось ранее, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение
. Толчки ощутили жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
Многочисленные обрушения зданий зафиксированы в 10 городах.
Катастрофа унесла жизни
более 43 тысячи человек.
Землетрясение в Крыму: есть ли риск
По данным директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяны Гореловой, крымские сейсмологи фиксировали
предвестники землетрясения в Турции в конце января.
"Мы фиксировали предвестники землетрясения и изменение показателей (сейсмической активности – ред.) в районе Греции в конце января. Это давало возможность предположить, что где-то в районе Турции или Греции землетрясение будет", – рассказала Татьяна Горелова.
Она добавила, что в данный момент Крым вне опасности, но сейсмологи подробно изучают показатели предвестников возможной катастрофы. Это поможет узнать, может ли остаточный потенциал землетрясения в Турции сместиться в сторону крымского полуострова.
Отголоски землетрясения в Турции фиксировали сейсмостанции в Крыму и в Сочи
. На полуострове зафиксированы подземные толчки в два балла, в Сочи - три балла.
В то же время, по мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым: