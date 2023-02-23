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Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно

Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.02.2023

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2023-02-23T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 3.37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра.После землетрясения последовало несколько афтершоков.О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.Как сообщает Sputnik Казахстан, в 08.01 часов времени Астаны сейсмостанции зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 424 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Магнитуда составила 4.1. Еще через 17 минут сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Таджикистане магнитудой 5.7.Как сообщалось ранее, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Толчки ощутили жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Многочисленные обрушения зданий зафиксированы в 10 городах.Катастрофа унесла жизни более 43 тысячи человек.Землетрясение в Крыму: есть ли рискПо данным директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяны Гореловой, крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января."Мы фиксировали предвестники землетрясения и изменение показателей (сейсмической активности – ред.) в районе Греции в конце января. Это давало возможность предположить, что где-то в районе Турции или Греции землетрясение будет", – рассказала Татьяна Горелова.Она добавила, что в данный момент Крым вне опасности, но сейсмологи подробно изучают показатели предвестников возможной катастрофы. Это поможет узнать, может ли остаточный потенциал землетрясения в Турции сместиться в сторону крымского полуострова.Отголоски землетрясения в Турции фиксировали сейсмостанции в Крыму и в Сочи. На полуострове зафиксированы подземные толчки в два балла, в Сочи - три балла.В то же время, по мнению замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктора физико-математических наук Александра Вольвача, мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4 Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в Иране

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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