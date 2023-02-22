https://crimea.ria.ru/20230222/turtsiyu-snova-tryaset-na-vostoke-strany-tolchki-magnitudoy-do-44-1127145301.html

Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4

Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4 - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на востоке Турции утром в среду. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на востоке Турции утром в среду. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Толчки в США, на Фиджи, в РумынииСейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек. 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в ИранеЗемлетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых

https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html

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