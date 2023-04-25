https://crimea.ria.ru/20230425/v-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-74-1128342015.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами - РИА Новости Крым, 25.04.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами

Сильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами,... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T09:56

2023-04-25T09:56

2023-04-25T10:04

землетрясение

происшествия

индонезия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Сильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами, передает индонезийское агентство ANTARA, по данным которого магнитуда землетрясения составила 7,4.Согласно сообщению, толчки землетрясения ощущались в районах и городах провинций Западная Суматра и Северная Суматра, а в некоторых местах власти приказали эвакуировать людей на возвышенности. Рано утром во вторник потоки людей бежали в горную местность под дождем в темноте, а некоторые пациенты из больницы острова Ментавай были перемещены во двор, поскольку на здании появились трещины. По словам представителя национального сейсмологического агентства Абдула Мухари, жители некоторых частей провинции Западная Суматра, в том числе столицы провинции Паданг, ощущали сильное землетрясение в течение примерно 30 секунд.Землетрясение магнитудой 7,1 (по данным Геологической службы США, USGS) произошло в 170 километрах к юго-востоку от Телук Далама, прибрежного города в регентстве Южный Ниас на Северной Суматре, на глубине 15 километров. Афтершоки были силой 5,8 балла. После первоначального предупреждения о цунами индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики сняло его незадолго до рассвета, примерно через два часа после землетрясения.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под Азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииВ Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно

индонезия

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землетрясение, происшествия, индонезия, общество, в мире, новости