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В Непале произошло мощное землетрясение

В Непале произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.10.2023

В Непале произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано сейсмологами в Непале. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T09:01

2023-10-22T09:01

2023-10-22T09:01

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано сейсмологами в Непале. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Подземные толчки произошли в 01:54 по местному времени (4:54 по мск) в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.Три землетрясения магнитудой до 6,4 произошли на территории Афганистана 7 октября. Менее чем за час были зафиксированы три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. Известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Спустя несколько дней - 11 октября - землетрясение зафиксировано в провинции Афганистана Герат. Тогда первый подземный толчок случился в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3.15 октября произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Оно было зафиксировано сейсмологами на северо-западе от города Герат. В результате более 120 человек пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в АфганистанеТысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеВ Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, землетрясение в афганистане, происшествия, в мире, сейсмология, землетрясение, стихия, общество, новости