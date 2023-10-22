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В Непале произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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В Непале произошло мощное землетрясение
В Непале произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.10.2023
В Непале произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано сейсмологами в Непале. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T09:01
2023-10-22T09:01
афганистан
землетрясение в афганистане
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано сейсмологами в Непале. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Подземные толчки произошли в 01:54 по местному времени (4:54 по мск) в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.Три землетрясения магнитудой до 6,4 произошли на территории Афганистана 7 октября. Менее чем за час были зафиксированы три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. Известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Спустя несколько дней - 11 октября - землетрясение зафиксировано в провинции Афганистана Герат. Тогда первый подземный толчок случился в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3.15 октября произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Оно было зафиксировано сейсмологами на северо-западе от города Герат. В результате более 120 человек пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в АфганистанеТысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеВ Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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афганистан, землетрясение в афганистане, происшествия, в мире, сейсмология, землетрясение, стихия, общество, новости
В Непале произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале в ночь на воскресенье

09:01 22.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано сейсмологами в Непале. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземные толчки произошли в 01:54 по местному времени (4:54 по мск) в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.
Три землетрясения магнитудой до 6,4 произошли на территории Афганистана 7 октября. Менее чем за час были зафиксированы три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. Известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.
Спустя несколько дней - 11 октября - землетрясение зафиксировано в провинции Афганистана Герат. Тогда первый подземный толчок случился в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3.
15 октября произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Оно было зафиксировано сейсмологами на северо-западе от города Герат. В результате более 120 человек пострадали.
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АфганистанЗемлетрясение в АфганистанеПроисшествияВ миреСейсмологияЗемлетрясениеСтихияОбществоНовости
 
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