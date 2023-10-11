Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231011/v-afganistane-proizoshlo-dva-silnykh-zemletryaseniya-podryad-1131994845.html
В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд
В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд
В Афганистане в ночь на среду снова произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T08:21
2023-10-11T08:23
землетрясение в афганистане
афганистан
в мире
происшествия
общество
природа
новости
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Афганистане в ночь на среду снова произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск)."Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана, в 36 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 10 километров", - цитирует РИА Новости сейсмологов.Через несколько минут: в 00.52 по времени UTC (3.52 мск), - землетрясение повторилось. На этот раз его магнитуда была 5,0. Очаг залегал на глубине 10 километров в 28 километрах к северо-западу от Герата. Пока информации по жертвах и разрушениях не поступало.Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в афганистане, афганистан, в мире, происшествия, общество, природа, новости, стихия
В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд

Два новых землетрясения магнитудой до 6,3 произошли в ночь на среду в Афганистане

08:21 11.10.2023 (обновлено: 08:23 11.10.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Афганистане в ночь на среду снова произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск).
"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана, в 36 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 10 километров", - цитирует РИА Новости сейсмологов.
Через несколько минут: в 00.52 по времени UTC (3.52 мск), - землетрясение повторилось. На этот раз его магнитуда была 5,0. Очаг залегал на глубине 10 километров в 28 километрах к северо-западу от Герата. Пока информации по жертвах и разрушениях не поступало.
Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
 
Землетрясение в АфганистанеАфганистанВ миреПроисшествияОбществоПриродаНовостиСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов
08:41Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях
08:21В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд
08:01Обстановка на Крымском мосту утром в среду
07:48В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда
07:17В Евпатории завершают строительство нового детсада
06:43Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
06:32Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона
06:02Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 октября
23:23Началось наступление Израиля на сектор Газа: что известно к этому часу
23:05Крымский мост открыт
23:02В Севастополе сирены – что происходит
22:44Главное за день: 10 октября
22:22Главные новости Крыма: 10 октября
21:59В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
21:52Крымский мост закрыт
21:32Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
21:22Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР
Лента новостейМолния