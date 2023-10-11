https://crimea.ria.ru/20231011/v-afganistane-proizoshlo-dva-silnykh-zemletryaseniya-podryad-1131994845.html

В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд

В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд - РИА Новости Крым, 11.10.2023

В Афганистане произошло два сильных землетрясения подряд

В Афганистане в ночь на среду снова произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T08:21

2023-10-11T08:21

2023-10-11T08:23

землетрясение в афганистане

афганистан

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происшествия

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новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Афганистане в ночь на среду снова произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск)."Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана, в 36 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал на глубине 10 километров", - цитирует РИА Новости сейсмологов.Через несколько минут: в 00.52 по времени UTC (3.52 мск), - землетрясение повторилось. На этот раз его магнитуда была 5,0. Очаг залегал на глубине 10 километров в 28 километрах к северо-западу от Герата. Пока информации по жертвах и разрушениях не поступало.Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии

афганистан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в афганистане, афганистан, в мире, происшествия, общество, природа, новости, стихия