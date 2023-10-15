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Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана, сообщает офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T11:52
2023-10-15T11:52
2023-10-15T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана, сообщает офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле.Ранее в воскресенье Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло к северо-западу от города Герат на западе Афганистана.Бригады ВОЗ продолжают совместно с сотрудниками больниц оказывать помощь пострадавшим.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября. Тогда первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3.Еще три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
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РИА Новости Крым
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землетрясение в афганистане, афганистан, землетрясение, происшествия, новости, в мире
Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана - ВОЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана, сообщает офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле.
Ранее в воскресенье Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло к северо-западу от города Герат на западе Афганистана.
"Более 120 раненых доставлены в региональную больницу Герата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Бригады ВОЗ продолжают совместно с сотрудниками больниц оказывать помощь пострадавшим.
Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября. Тогда первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3.
Еще три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы
на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно
о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.
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