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В Греции произошло мощное землетрясение
В Греции произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Греции произошло мощное землетрясение
Утром в пятницу в Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейский сейсмоцентр. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T10:07
2023-11-03T10:07
2023-11-03T10:09
землетрясение
греция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейский сейсмоцентр.По данным сейсмологов, эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживает 139 тысяч человек и в 12 километрах к юго-востоку от Мантуди, где проживают 1,7 тысячи человек.Толчки зафиксированы на глубине двух километров. К этому времени информации о пострадавших и разрушениях нет.25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на КамчаткеЕще одно за день: землетрясение произошло в АвстралииИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
https://crimea.ria.ru/20231102/moschnoe-zemletryasenie-ozhidaetsya-v-turtsii--ekspert-1132533435.html
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землетрясение, греция, в мире, стихия, новости, общество, происшествия
В Греции произошло мощное землетрясение
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
10:07 03.11.2023 (обновлено: 10:09 03.11.2023)