https://crimea.ria.ru/20231101/peplopad-i-perekrytaya-doroga-moschnoe-izverzhenie-vulkana-na-kamchatke-1132474489.html

Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке

Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла, из-за селевых... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:29

2023-11-01T10:29

2023-11-01T10:29

камчатка

вулкан

происшествия

стихия

природа

экология

россия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132473850_0:236:2664:1734_1920x0_80_0_0_1d69c863a0f5622c21534344795f63ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла, из-за селевых потоков перекрыта одна из краевых дорог, сообщает правительство края."В ночь на первое ноября и к утру происходило очередное мощное, но краткосрочное извержение. Это привело к таянию снега и возникновению грязевых потоков. В результате перемыта дорога к востоку от краевой трассы. Прошу не ездить в этот район туристов и местных жителей", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в видео, размещенном в Telegram-канале краевого правительства. Движение для всех видов транспорта из-за селей закрыли на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Как уточняют местные власти, ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября. По данным региональных СМИ, в населенных пунктах трех муниципальных районов - в Козыревске, Лазо, Атласове и Никольском - были зафиксированы пеплопады. При этом местные власти сообщают, что угрозы инфраструктуре поселков нет.Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что за последние сутки вулкан пять раз выбрасывал в небо столбы пепла высотой от 10 до 14 километров.В МЧС региона предупреждают о крайней опасности попыток пересечь вброд реки, которые от таяния ледников наполняются водой."Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, отравление животных и воды в открытых резервуарах", - предупредили спасатели. Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысяч человек. Извержение Ключевой сопки началось 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыОтголоски извержения вулкана в Тихом океане дошли до КрымаКарымский вулкан может накрыть пеплом два села

камчатка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, вулкан, происшествия, стихия, природа, экология, россия, новости, общество