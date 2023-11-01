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Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла, из-за селевых... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:29
2023-11-01T10:29
2023-11-01T10:29
камчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла, из-за селевых потоков перекрыта одна из краевых дорог, сообщает правительство края."В ночь на первое ноября и к утру происходило очередное мощное, но краткосрочное извержение. Это привело к таянию снега и возникновению грязевых потоков. В результате перемыта дорога к востоку от краевой трассы. Прошу не ездить в этот район туристов и местных жителей", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в видео, размещенном в Telegram-канале краевого правительства. Движение для всех видов транспорта из-за селей закрыли на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Как уточняют местные власти, ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября. По данным региональных СМИ, в населенных пунктах трех муниципальных районов - в Козыревске, Лазо, Атласове и Никольском - были зафиксированы пеплопады. При этом местные власти сообщают, что угрозы инфраструктуре поселков нет.Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что за последние сутки вулкан пять раз выбрасывал в небо столбы пепла высотой от 10 до 14 километров.В МЧС региона предупреждают о крайней опасности попыток пересечь вброд реки, которые от таяния ледников наполняются водой."Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, отравление животных и воды в открытых резервуарах", - предупредили спасатели. Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысяч человек. Извержение Ключевой сопки началось 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыОтголоски извержения вулкана в Тихом океане дошли до КрымаКарымский вулкан может накрыть пеплом два села
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камчатка, вулкан, происшествия, стихия, природа, экология, россия, новости, общество
Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
На Камчатке извергается вулкан Ключевской - столбы пепла достигают 14 км в высоту
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла, из-за селевых потоков перекрыта одна из краевых дорог, сообщает правительство края.
"В ночь на первое ноября и к утру происходило очередное мощное, но краткосрочное извержение. Это привело к таянию снега и возникновению грязевых потоков. В результате перемыта дорога к востоку от краевой трассы. Прошу не ездить в этот район туристов и местных жителей", - сообщил
губернатор Камчатского края Владимир Солодов в видео, размещенном в Telegram-канале краевого правительства.
Движение для всех видов транспорта из-за селей закрыли
на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Как уточняют местные власти, ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября.
По данным региональных СМИ, в населенных пунктах трех муниципальных районов - в Козыревске, Лазо, Атласове и Никольском - были зафиксированы пеплопады. При этом местные власти сообщают, что угрозы инфраструктуре поселков нет.
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что за последние сутки вулкан пять раз выбрасывал в небо столбы пепла
высотой от 10 до 14 километров.
"По Крестовскому и Козыревскому желобам сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Киргурич сходят грязекаменные потоки до реки Камчатка. Потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи", - сказано в сообщении института.
В МЧС региона предупреждают о крайней опасности попыток пересечь вброд реки, которые от таяния ледников наполняются водой.
"Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, отравление животных и воды в открытых резервуарах", - предупредили
спасатели.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысяч человек. Извержение Ключевой сопки началось 23 июня.
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