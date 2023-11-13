https://crimea.ria.ru/20231113/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1132750491.html

В Турции снова произошло землетрясение

В Турции снова произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Турции снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T09:22

2023-11-13T09:22

2023-11-13T09:25

землетрясение

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск).Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.В минувший четверг, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 также были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни больше двух тысяч человек.Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноВ США перед саммитом АТЭС произошло землетрясениеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

https://crimea.ria.ru/20231111/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii---zhdat-li-tolchkov-v-krymu--1132732706.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, в мире, происшествия, новости