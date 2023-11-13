https://crimea.ria.ru/20231113/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1132750491.html
В Турции снова произошло землетрясение
В Турции снова произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Турции снова произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T09:22
2023-11-13T09:22
2023-11-13T09:25
землетрясение
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск).Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.В минувший четверг, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 также были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни больше двух тысяч человек.Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноВ США перед саммитом АТЭС произошло землетрясениеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
https://crimea.ria.ru/20231111/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii---zhdat-li-tolchkov-v-krymu--1132732706.html
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землетрясение, турция, в мире, происшествия, новости
В Турции снова произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции
09:22 13.11.2023 (обновлено: 09:25 13.11.2023)