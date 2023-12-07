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Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение
Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения, которое произошло в четверг у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом со ссылкой на систему предупреждения... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T17:00
2023-12-07T17:00
2023-12-07T17:00
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тихий океан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения, которое произошло в четверг у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом со ссылкой на систему предупреждения о цунами США пишет РИА Новости.Отмечается, что землетрясение произошло в 15.56. Сила подземных толчков достигла 7,3 балла. Очаг залегал на глубине примерно 35 километров. Утром в четверг сильное землетрясение было зафиксировано в Азербайджане. Его магнитуда достигла 5,6, очаг залегал на глубине 68 км. Толчки произошли в 60 км к северу от города Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Килязи, где проходит железная дорога.4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Стамбула. 18 ноября землетрясение мощностью 6.8 баллов было зафиксировано на Филиппинах. Погибли люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часуРазрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшиеСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, цунами, в мире, тихий океан, происшествия, стихия, новости
Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение
Угроза цунами объявлена в Тихом океане из-за землетрясения магнитудой 7,3