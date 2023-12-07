https://crimea.ria.ru/20231207/ugroza-tsunami-v-tikhom-okeane-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie--1133375929.html

Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение

Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения, которое произошло в четверг у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом со ссылкой на систему предупреждения... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T17:00

2023-12-07T17:00

2023-12-07T17:00

землетрясение

цунами

в мире

тихий океан

происшествия

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения, которое произошло в четверг у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом со ссылкой на систему предупреждения о цунами США пишет РИА Новости.Отмечается, что землетрясение произошло в 15.56. Сила подземных толчков достигла 7,3 балла. Очаг залегал на глубине примерно 35 километров. Утром в четверг сильное землетрясение было зафиксировано в Азербайджане. Его магнитуда достигла 5,6, очаг залегал на глубине 68 км. Толчки произошли в 60 км к северу от города Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Килязи, где проходит железная дорога.4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Стамбула. 18 ноября землетрясение мощностью 6.8 баллов было зафиксировано на Филиппинах. Погибли люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часуРазрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшиеСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, цунами, в мире, тихий океан, происшествия, стихия, новости